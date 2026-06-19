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Maestro Lupi descubre el poder de las bandas sonoras en la Semana Cultural «La Música en el Cine» en Benavente

Talleres sobre efectos sonoros, percepción escénica, doblaje e improvisación, junto a un concierto audiovisual final, han conformado la programación de la Semana Cultural "La Música en el Cine", iniciativa de la Banda Maestro Lupi.

Concierto audiovisual en la Casa de Cultura.

Concierto audiovisual en la Casa de Cultura. / E. P.

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Eva Ponte

Benavente

Antes de que una película emocione, asuste o mantenga al espectador en tensión, suele haber una banda sonora trabajando en silencio. La música es uno de los elementos más poderosos del lenguaje cinematográfico, que es capaz de transformar una escena cotidiana en un momento inolvidable. Precisamente sobre esa relación entre imagen y sonido se ha desarrollado en Benavente la Semana Cultural "La Música en el Cine", organizada por la Banda de Música Maestro Lupi en colaboración con el Ayuntamiento.

La iniciativa, celebrada en la Casa de la Cultura "La Encomienda", ha realizado un recorrido por algunos de los aspectos menos conocidos de la creación audiovisual. En muchos casos, una melodía es capaz de permanecer en la memoria colectiva incluso décadas después del estreno de una película.

Concierto audiovisual en la Casa de Cultura.

Concierto audiovisual en la Casa de Cultura. / E. P.

Esto mismo fue algo que se pudo comprobar en la iniciativa realizada en la tarde de ayer. Se trata de un concierto audiovisual, una propuesta que ha consistido en interpretar melodías emblemáticas de la historia del cine, por distintos grupos instrumentales. Dos artes, la música y el cine, que se complementan y enriquecen mutuamente.

El grupo de láminas y flauta se atrevió con "Juego de Tronos"; siguió después "A whiter shade of pale", con flauta y chello y también el reconocido tema de "Mary Poppins". Más música y más cine llegó con "Aladdín", de la mano del grupo de oboe y flauta; mientras que un trío de clarinete se atrevió con "Gladiator" y después con la siempre presente melodía de "Piratas del Caribe".

Concierto audiovisual en la Casa de Cultura.

Concierto audiovisual en la Casa de Cultura. / E. P.

Más instrumentos de viento como el cuarteto de saxos interpretaron "Satin doll" y "Braveheart". Las trompetas hicieron lo propio con "Grensleeves" y "The banana boat"; y siguieron los metales con "Ice Castles" y "Mago de Oz", entre otros temas emblemáticos y muy asociados a películas de distintas épocas y generaciones.

La programación de la Semana Cultural ha buscado combinar divulgación, aprendizaje y entretenimiento. Las actividades han permitido al público descubrir qué ocurre detrás de la pantalla y cómo intervienen distintos elementos sonoros en la experiencia cinematográfica.

Actividades realizadas

La primera jornada estuvo dedicada a la iniciación a los efectos foley, una técnica por la que se recrean sonidos cotidianos que después se incorporan a las escenas como pasos, golpes, puertas que se abren o cualquier otro efecto necesario para dar realismo a la imagen. El segundo día se centró en la relación entre música y percepción escénica. El taller permitió analizar cómo una misma secuencia puede transmitir sensaciones distintas según la música que la acompañe.

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Hubo también una jornada sobre trivial y al doblaje, en la que los asistentes pusieron a prueba sus conocimientos sobre cine y música, al tiempo que descubrieron algunos de los secretos de la adaptación de voces y diálogos para diferentes públicos. El jueves fue el turno del debate y la improvisación.

Concierto audiovisual en la Casa de Cultura.

Concierto audiovisual en la Casa de Cultura. / E. P.

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