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Macovall tramita más de 30 proyectos en la comarca de Benavente, con una inversión de 3,8 millones de euros

El Grupo de Acción Local tramita expedientes que permitirán mantener 70 puestos de trabajo y generar otros 11 nuevos

Directiva y parte técnica, durante la asamblea de Macovall. | E. P.

Directiva y parte técnica, durante la asamblea de Macovall. | E. P.

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Eva Ponte

Benavente

La asamblea de Macovall, Grupo de Acción Local de Benavente y la comarca de Los Valles, celebrada en San Cristóbal de Entreviñas, ha servido para hacer balance del desarrollo del programa PEPAC 2023-2027, una herramienta destinada a impulsar la economía del medio rural mediante el apoyo a nuevas iniciativas empresariales, la mejora de servicios y la fijación de población.

Durante la reunión, la directiva ha informado de que el programa, dotado con 2.194.040,29 euros, ha permitido tramitar hasta el momento más de 30 expedientes correspondientes a proyectos productivos. Estas iniciativas movilizarán una inversión cercana a los 3,8 millones de euros y contribuirán a mantener 70 puestos de trabajo, además de generar otros 11 nuevos. En total, 38 de esos empleos corresponden a mujeres.

Según explica Macovall, los proyectos respaldados a través de este programa de ayudas pertenecen principalmente a empresas de servicios, restauración, hostelería y comercialización de productos agrícolas. Recuerdan desde el Grupo de Acción Local que la convocatoria para este tipo de ayudas permanece abierta desde el pasado 1 de agosto de 2024 y tiene comprometida prácticamente toda su dotación económica. Mientras que el plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2027.

Asamblea de Macovall.

Asamblea de Macovall. / E. P.

Las subvenciones destinadas a iniciativas empresariales acogidas a este programa pueden alcanzar hasta el 65% de la inversión en proyectos relacionados con el sector servicios, mientras que en actividades agroalimentarias, hostelería y también en comercialización de productos agrarios la proporción máxima de la ayuda es del 40%.

En la asamblea también se repasó la evolución de la línea de ayudas no productivas destinada a entidades locales. La convocatoria, abierta el 31 de octubre de 2025, ya ha permitido aprobar proyectos correspondientes a 17 ayuntamientos.

La presidenta de Macovall, Atilana Martínez Mayado, animó al resto de municipios a presentar sus solicitudes antes del 30 de noviembre de este año. Estas subvenciones pueden alcanzar un máximo de 7.000 euros por ayuntamiento para actuaciones orientadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos mediante servicios básicos e infraestructuras locales.

Objetivos del programa

El programa PEPAC constituye uno de los principales instrumentos de desarrollo rural gestionados por Macovall durante el periodo comprendido desde 2023 al próximo año 2027. Entre sus objetivos figuran favorecer la creación de empleo, apoyar el emprendimiento, modernizar el tejido empresarial, diversificar la economía de la comarca y contribuir a frenar la despoblación. Además, contempla actuaciones dirigidas a mejorar los servicios básicos, renovar infraestructuras de uso público y promover la igualdad de oportunidades, especialmente entre jóvenes y mujeres del medio rural.

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En la asamblea, se aprobaron por unanimidad las cuentas anuales auditadas correspondientes al ejercicio 2025 y dieron el visto bueno a los presupuestos de la entidad para 2026.

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