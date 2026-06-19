Santovenia aprueba las obras para la pavimentación de la calle Molinos

El Ayuntamiento de Santovenia del Esla ha dado un nuevo paso para mejorar el estado de sus infraestructuras urbanas con la aprobación inicial del proyecto de pavimentación de la calle Molinos, una actuación que contará con un presupuesto total de 22.111,06 euros y que forma parte de las actuaciones previstas por el ayuntamiento dentro de los Planes de Obras de la Diputación Provincial de Zamora.

El acuerdo fue adoptado por la Corporación municipal durante la sesión ordinaria celebrada el pasado 12 de junio y se publicaba en la jornada de ayer en el Boletín de la Provincia.

La iniciativa contempla la ejecución de un proyecto técnico redactado por el ingeniero técnico de obras Francisco Javier Manteca Benéitez.

Tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, el proyecto permanecerá expuesto al público durante un periodo de veinte días en las dependencias municipales para que pueda ser consultado y, en su caso, se presenten las reclamaciones que se consideren oportunas. Si transcurrido ese plazo no se registran alegaciones, el documento quedará aprobado de forma definitiva sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario.

En la misma sesión, el Pleno municipal de Santovenia acordó delegar en la Alcaldía la contratación de las obras de pavimentación, con el fin de avanzar en la tramitación prevista para esta actuación que permitirá mejorar el firme de una de las calles del municipio. n