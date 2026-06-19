Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sabadell-Zamora CF: La hora de la verdadExjugadores míticos del Zamora CF animan a la plantillaJavier Páez, presidente del Zamora CF: "Gracias, zamoranos"Influencers y Zamora: turismo sostenibleCaso Ultra Sanabria
instagramlinkedin

Santovenia aprueba las obras para la pavimentación de la calle Molinos

El proyecto inicia su periodo de exposición pública para presentación de alegaciones

Santovenia del Esla. | ARCHIVO

Santovenia del Esla. | ARCHIVO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Eva Ponte

Benavente

El Ayuntamiento de Santovenia del Esla ha dado un nuevo paso para mejorar el estado de sus infraestructuras urbanas con la aprobación inicial del proyecto de pavimentación de la calle Molinos, una actuación que contará con un presupuesto total de 22.111,06 euros y que forma parte de las actuaciones previstas por el ayuntamiento dentro de los Planes de Obras de la Diputación Provincial de Zamora.

El acuerdo fue adoptado por la Corporación municipal durante la sesión ordinaria celebrada el pasado 12 de junio y se publicaba en la jornada de ayer en el Boletín de la Provincia.

La iniciativa contempla la ejecución de un proyecto técnico redactado por el ingeniero técnico de obras Francisco Javier Manteca Benéitez.

Tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, el proyecto permanecerá expuesto al público durante un periodo de veinte días en las dependencias municipales para que pueda ser consultado y, en su caso, se presenten las reclamaciones que se consideren oportunas. Si transcurrido ese plazo no se registran alegaciones, el documento quedará aprobado de forma definitiva sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario.

Noticias relacionadas y más

En la misma sesión, el Pleno municipal de Santovenia acordó delegar en la Alcaldía la contratación de las obras de pavimentación, con el fin de avanzar en la tramitación prevista para esta actuación que permitirá mejorar el firme de una de las calles del municipio. n

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Explosión en una fábrica avícola de San Cristóbal de Entreviñas moviliza a Bomberos, Guardia Civil y Sacyl
  2. Camarzana y Santa Marta activan acciones civiles y penales contra la Asociación Las Eras
  3. El Estado ejerce el tanteo y retiene un privilegio real firmado en Benavente en 1150
  4. La Guardia Civil lo metió en el calabozo en Benavente y la emprendió con la celda: ha sido condenado
  5. Condena por trato humillante y proposiciones sexuales agresivas durante el Mercado Medieval de Benavente
  6. Absolvieron a un empresario de amenazas a un empleado en Benavente, la sentencia ha sido anulada
  7. Un incendio en Santovenia moviliza medios terrestres y aéreos
  8. Planta de hidrógeno verde en Pobladura del Valle: un proyecto de 58,5 millones sale a información pública

Santovenia aprueba las obras para la pavimentación de la calle Molinos

Santa María de Valverde fija las tasas para el recibo de basuras

Santa María de Valverde fija las tasas para el recibo de basuras

Macovall tramita más de 30 proyectos en la comarca de Benavente, con una inversión de 3,8 millones de euros

Zamora se apoya en influencers para dar a conocer su turismo sostenible

Zamora se apoya en influencers para dar a conocer su turismo sostenible

Oscar García Poveda será el nuevo entrenador del Atlético Benavente

El Ayuntamiento destaca la "gran proyección" de Benavente con las Fiestas del Toro, que han costado unos 248.000 euros

El Ayuntamiento destaca la "gran proyección" de Benavente con las Fiestas del Toro, que han costado unos 248.000 euros

Llegan a las manos por la herencia de una casa en Zamora y acaban pagando 25.000 euros por lesiones

Llegan a las manos por la herencia de una casa en Zamora y acaban pagando 25.000 euros por lesiones

Las Eras responde a Camarzana y Santa Marta : "Nadie nos va a amedrentar"

Tracking Pixel Contents