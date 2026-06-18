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Acto de conciliación

Las Eras responde a Camarzana y Santa Marta : "Nadie nos va a amedrentar"

La Asociación Cultural rebate los datos municipales y asegura que seguirá trabajando para velar velando por la transparencia en la gestión local

Sede de la entidad local menor de Santa Marta de Tera.

Sede de la entidad local menor de Santa Marta de Tera. / J. A. G.

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J. A. Gil

Benavente

La Asociación Cultural "Las Eras" de Santa Marta de Tera ha salido al paso del anuncio del acto de conciliación previo a la activación de acciones civiles y penales anunciados por el Ayuntamiento de Camarzana de Tera, la Entidad Local Menor de Santa Marta, y la secretaria municipal sosteniendo que estas medidas se basan en premisas inexactas sobre la actividad de la agrupación, la cual califican de estrictamente amparada por la legalidad vigente.

Las Eras corrige los datos que las administraciones locales dicen haber recibido. Respecto a la supuesta saturación administrativa, aclara que el número de escritos remitidos al Ayuntamiento de Camarzana de Tera ha sido de 19, y no una cifra similar a los 57 que se le atribuyeron erróneamente.

Entre estas comunicaciones se incluyen desde invitaciones formales al alcalde para asistir a asambleas, que no fueron contestadas, hasta la advertencia de errores de bulto, como la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del presupuesto de 2020 en pleno año 2025, un fallo que el propio consistorio agradeció tras ser notificado. Además, subrayan que la falta de respuesta institucional llevó al Procurador del Común a incluir temporalmente a Camarzana en la lista de entidades "no colaboradoras".

Interés vecinal

En lo referente a la Entidad Local Menor de Santa Marta de Tera, la cifra real de comunicaciones asciende a 26 documentos, lejos de las cantidades difundidas anteriormente. La asociación destaca que sus intervenciones han tenido resultados tangibles para el interés vecinal, como la detección de un desfase de 3.000 euros en el presupuesto de 2025 publicado en el BOP, lo que obligó a la administración local a emitir una rectificación pública para cuadrar las cifras.

Niegan asimismo que actúen sin identificarse, recordando que son una entidad legalmente registrada y que todos sus datos, incluidos estatutos y CIF, obran en poder de ambas instituciones tras haber sido remitidos vía sede electrónica con certificado digital.

Sobre la figura de la secretaria interventora, la asociación señala que, si bien comprenden la carga de trabajo al ejercer funciones en varios municipios, se han detectado errores materiales que han debido ser señalados. Citan como ejemplo un acta de un Pleno Ordinario de Camarzana de Tera en la que se aprobó un informe de control interno que correspondía en realidad al Ayuntamiento de Calzadilla de Tera.

Según la asociación, este tipo de fallos fueron aprobados sin lectura previa por los miembros de la corporación presentes, a pesar de tratarse de municipios independientes.

Rechaza tajantemente las acusaciones de haber provocado la renuncia de cargos públicos (en referencia a los dos alcaldes pedáneos dimitidos) o de haber protagonizado incidentes de intimidación (en referencia a la secretaria). Aclaran que el primero de los alcaldes pedáneos que dimitió lo hizo en mayo de 2024, cinco meses antes de que la propia asociación fuera creada en octubre de ese mismo año, atribuyendo las dimisiones a motivos personales y de salud. Asimismo, desmienten cualquier conducta injuriosa o falta al honor, invitando a recabar información de la Guardia Civil sobre el desarrollo de las sesiones plenarias para contrastar las acusaciones de coacción.

Finalmente, la Asociación "Las Eras" enfatiza que su actividad se limita a ejercer el derecho a la información pública, un principio que no tiene límites numéricos en la legislación española y que está protegido por la Constitución.

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En un tono firme, el comunicado concluye advirtiendo que ninguna institución logrará silenciar la voz del asociacionismo por el hecho de resultar "molesto" su control. La dirección de la entidad asegura que "nadie nos va a amedrentar, ni callar", reafirmando su intención de seguir solicitando la documentación necesaria para velar por la transparencia en la gestión local.

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