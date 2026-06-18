Fiestas destaca la "gran proyección" de Benavente con las Fiestas del Toro, que han costado unos 248.000 euros

La Concejalía de Fiestas y Turismo de Benavente presenta los gastos de las Fiestas del Toro Enmaromado que rondan los 248.000 euros, cerca del presupuesto estimado inicialmente y a falta de cerrar algunos pagos.

Estos son los gastos desglosados, tal y como ha informado el concejal del área, Alberto Lorenzo:

Actuaciones musicales y producción técnica, un total de 112.000 euros

Pliego taurino, 58.080 euros

Gastos en aseos y limpieza de los mismos, 7.300 euros

Coste de los seguros, 16.000 euros

Gastos sanitarios (equipos médicos, ambulancias, instalaciones médicas … ), 14.000 euros.

Lo que supone un gasto total de 207.380 euros. Faltan algunas partidas que computar, como las relacionadas con la pirotecnia, pero tal y como ha dado a conocer el edil del área estará el gasto total rondando los 248.000 euros.

El coste del toro

En el apartado de gastos ha querido hacer hincapié el edil en aspecto que han recibido críticas ciudadanas como el coste del toro enmaromado del miércoles por la tarde. Señala el concejal que “en los últimos tres años los costes que hemos dato del toro van con la cuantía de los vídeos promocionales”.

En este sentido y para aclarar este extremo ha comparado los costes de los últimos años con los del anterior mandato y las cifras son las siguientes:

Siguiñuelo (Peñajara de Casta Jijona) del 2022. Coste de 11.309,92 euros más 3.182 euros del vídeo que se facturó. Total 14.419,92 euros.

Rencoroso (Luis Algarra Polera) del 2023. Coste de 13.309,92 euros, más el vídeo que se facturó en 3.182 euros. Total 16.491,92 euros.

Comediante (Zalduendo) en 2024. Coste total es de 10.000 euros +IVA, lo que supone 12.100 euros.

Galocho (Victorino Martín) en 2025. Coste total es de 12.000 euros+IVA, lo que supone un gasto de 14.520 euros.

Glorificado (Cebada Gago) en 2026. Coste total es de 12.000 euros +IVA, lo que supone 14.520 euros.

El concejal de Fiestas, en calle Agujero de San Andrés, colaborando en la guía de Glorificado al toril. / E. P.

“Son cifras similares. No es algo que me invente, está en todo lo que hemos encontrado, o lo poco que hemos encontrado, y mis contratos en todos consta la cuantía del animal firmado por el ganadero. Y en todos se ha incluido el vídeo promocional en el precio”, señaló el concejal del área.

"Gran ambiente y buena convivencia"

Más allá de los costes de las Fiestas del Toro, el concejal ha querido hacer balance de la Semana Grande. Unas fiestas marcadas por “el respeto, el gran ambiente y la buena convivencia. Hemos vivido unas fiestas con un ambiente extraordinario, con una de mayor participación en los últimos años y con una gran tranquilidad”, señaló.

Desde el Ayuntamiento hacen una valoración positiva que “ha sido de un gran éxito”. Para afirmar esto, el edil de Fiestas se refiere a aspectos como “muy buen ambiente en cualquier horario, sobre todo en el del día, con la gran ampliación de actos, tanto culturales como musicales”. Señala también una ocupación hotelera muy alta a lo largo de la semana, “superando el 90%”. Y destaca también mayor calidad musical “que ha hecho que las noches de los conciertos y verbenas estuvieran llenas. Nos gustaría destacar que sí que vemos complicado, cada vez más, la contratación de los conciertos, pero que el trabajo y con tiempo y buenas negociaciones, nos está dando buenos resultados”.

Concierto de América de Vigo en la noche de las Fiestas del Toro, en Plaza Mayor. / E. P.

Y como ya hiciera en la Veguilla, vuelve Lorenzo a hablar de “récords”. Se refiere al posicionamiento digital. Explica el concejal que “se han alcanzado más de los dos millones de visualizaciones en contenido digital por parte de las Fiestas. Esto confirma el enorme interés que estamos alcanzando, la proyección como ciudad y el gran motor económico que es para nuestras empresas”. Y señala también “récord” en residuos, ya han registrado 50 toneladas de residuos. “El volumen de personas de la ciudad indica que ha sido de los años que más participación ha habido y esto implica más basura”.

Obras del toril

Respecto a las obras del toril municipal por las que ha preguntado el PSOE, explica Lorenzo que se han realizado “simples reparaciones, acondicionamiento de la puerta, de acceso y lo ha hecho personal municipal. Lo único que se ha hecho ha sido acrecentar la puerta por cuestiones de seguridad, por acceso del camión de los toros, que sí que veíamos algo que nos llamaba la atención, que era el anterior pliego, cuando ellos formaban parte del Gobierno, que estaba condicionado a las medidas de la anterior puerta, limitando la participación en el pliego taurino”.