Qué hacer este verano en Benavente: El Nido, teatro de calle, cine y mercado medieval, algunas de las propuestas

“Equilibrada, accesible y atractiva”. Así define la concejala de Cultura, Mercedes Benítez la programación del Verano Cultural de Benavente que ha presentado este miércoles y que, según explica, “permite ver a la ciudadanía propuestas artísticas de primer nivel”.

Arranca con el IX Certamen Internacional de Bandas de Música “Ciudad de Benavente”, los días 3, 4 y 5 de julio en la Plaza Mayor. “Habrá sombrillas y una carpa doble para los músicos para las altas temperaturas que se prevén”, indicó Benítez.

Vuelven a la programación iniciativas culturales que se han ido consolidando a lo largo de los últimos años.

De modo que el Centro de negocios del Centro de Transportes y Logística acoge el 12 de julio el XVI Encuentro de Encajeras. “Esta actividad está organizada por la Asociación Cultural de Encajes y Multilabores y se trata de un evento que reúne a participantes de distintas localidades para compartir y mostrar trabajos de encajes y labores textiles”.

Teatro de Calle

Habrá Teatro de Calle, previsto para los días 14, 15 y 16 de julio a partir de las 22:30 horas, en la Plaza Mayor. Comienza con “Latas”, con la compañía D’Click, en la que “tres personajes, a través del humor rompen barreras y límites situando el circo en un espacio no convencional”.

Sigue “Eirené” con La Troupe Malabó, un grupo de artistas de circo que se encuentran en medio de un conflicto bélico. Y finaliza con “Big Dangers”, a cargo de El Carromato en la que un grupo de cuatro marionetas de gran tamaño van a recorrer las calles céntricas partiendo de Santa María.

Y vuelve el Mercado Medieval, para los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto en la Plaza Mayor de Benavente y alrededores. Está pendiente conocer la empresa que realizará la organización.

Ya en agosto, una nueva edición de la Feria del Libro para los días del 5 al 8, en los Paseos de la Mota; el día 23 el XXVII Certamen de Pintura Rápida en el Patio de los Ábsides de la iglesia de San Juan del Mercado; y el día 2 de septiembre una nueva edición del Festival Internacional de Folklore “FIFZamora”.

Lunes infantiles

Otros programas ya consolidades que se han ido adaptando con el paso de los años son los Lunes Infantiles, en el Patio de los Ábsides de San Juan. “Es una de las citas más consolidadas y esperadas por numerosas familias y se valora mucho la creatividad, la imaginación y el disfrute compartido”.

La programación comienza el día 20 con el espectáculo “Caricatos”, a cargo de Thelmo Parole (el benaventano Samuel Peñas).

El día 27 de julio será el turno de Claudio Cleaner Clown, con Atópico Teatro;

El 10 de agosto, llega “La Pequeña Victoria Cen, con “Malabaqué?”;

Y el 17, habrá animación musical con fiesta de la espuma a cargo de Los Corsarios de la Espuma, Xip Xap Tatre.

Los martes hay varias sesiones de Cine de Verano, también en el Patio de los Ábsides de San Juan y a las 22:30 horas. Los días de cine son el 7, 21 y 28 de julio y el 11 y 18 de agosto.

Música en directo

Mientras que las jornadas de miércoles tendrá lugar el programa de “Miércoles Musicales”, “en el que hemos apostado por diferentes estilos musicales para llegar a todos los públicos”, según Benítez.

Habrá concierto el miércoles 8 de julio a cargo de la Coral Benaventana, en el patio del Hospital de la Piedad; y el día 22, a cargo de la Banda de música Maestro Lupi, en el Barrio de Las Malvinas. Ya en agosto, a partir de las 20 30 horas y en el patio de San Juan tres propuestas: el día 13, Germán Ruiz (es jornada de jueves, al coincidir el miércoles con día 12 que es el día del fenómeno del eclipse solar); el día 19, es el turno de “A Contra Blues”, y el 26, concierto de “Flamenkeando”.

Más allá de los miércoles hay otras citas con la música.

El día 18 de julio en el patio del Hospital de la Piedad hay un espectáculo musical, organizado por Ledo del Pozo. Se trata de “No Smoking Quartet” en el que se va a poder escuchar un recorrido por los sonidos del jazz manouche; también organizado por Ledo del Pozo, el día 18 de agosto en el patio de San Juan actúa a las 19 horas “Copa Camba”, que según explica la concejala “su repertorio crea un sonido festivo y multicultural y permite disfrutar de la música en directo”; y el sábado 22 de agosto llega una nueva edición de “Raíz Viva” con El Nido, a partir de las 21:30, en la Plaza Mayor. “Es un grupo que está arrasando por todos los sitios que va. Su concierto es una auténtica fiesta y se va a poder disfrutar de un grupo de folk burgalés”. Su propuesta musical fusiona ritmos y sonidos de la música tradicional castellana (como jotas, ajechaos y la rueda burgalesa) con elementos del folk contemporáneo.

Verbenas de Mayores

Vuelven las Verbenas de Mayores, un total de nueve este verano. Serán los días 2, 9, 12, 19 y 30 de julio, y el 20, 23 y 27 de agosto. También como novedad habrá una verbena el 6 de septiembre. “Se van a situar en el mismo punto del año pasado, en La Mota, a las 9 de la noche. El fin que tiene es poner música para que nuestros mayores puedan bailar y tener unos momentos de convivencia en un ambiente acogedor”, señaló la concejala.

En la Biblioteca Municipal

Mientras que la Biblioteca Municipal cuenta también con un programa de actividades; Cuentacuentos, cafés filosóficos y un taller sobre el eclipse solar.

Habrá cuentacuentos a las 12:30 horas. En julio, “Cuentos para que contemos igual” con Irene Mesonero, el día 10; el día 17, “Animalario”, de María Fraile Alonso; y el 31, “Ver de verde”, con Raquel Urquía. Y el 21 de agosto, “Moralejas de una vieja”, con Rodrigo Hernández Velázquez.

Los Cafés Filosóficos con Pello Biain González están previstos los días 28 de julio, 11 y 18 de agosto, a las 11:30 horas.

Y habrá un taller infantil de pintura “Eclipsarte”, con Juan Carlos Rodríguez, para un total de 15 niños de edades comprendidas entre los 7 y los 12 años, en horario de 11:30 a 13:30 horas.

Además, en el Centro Cultural Soledad González en julio habrá una exposición de pintura al óleo y acuarela por Óscar Fernández Morán y en agosto una muestra, en el marco de la Feria del Libro.

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