Programa completo del Verano Cultural Benavente 2026

Programa organizado por el Ayuntamiento de Benavente en colaboración con la Diputación Provincial de Zamora.

JULIO

2 JUE Verbena de Mayores 🎶

21:00 a 23:30 h · Paseos de la Mota

3-5 JUE-SÁB IX Certamen Internacional de Bandas de Música “Ciudad de Benavente”

Plaza Mayor

🎬 7 MAR Cine de Verano

22:30 h · Patio de Ábsides de la Iglesia de San Juan del Mercado

8 MIÉ Concierto de la Coral Benaventana

20:30 h · Patio del Hospital de la Piedad

10 VIE Cuentacuentos “Cuentos para que contemos igual” – Irene Mesonero "Polilla"

12:30 h · Biblioteca Municipal

12 DOM Verbena de Mayores 🎶

21:00 a 23:30 h · Paseos de la Mota

12 DOM XVI Encuentro de Encajeras “Ciudad de Benavente”

Horario de mañana · Centro de Negocios del Centro de Transportes de Benavente

🎭 Teatro de calle en Plaza Mayor

14 MAR Teatro de calle “Latas” – Compañía D’Click

15 MIÉ Teatro de calle “Eirenê” – La Troupe Malabó

16 JUE Teatro de calle “Big Dancers” – El Carromato

Plaza de Santa María, Calle de los Herreros y Plaza Mayor

17 VIE Cuentacuentos “Animalario” – María Fraile Alonso

12:30 h · Biblioteca Municipal

18 SÁB “No Smoking Quartet”

20:00 h · Patio del Hospital de la Piedad

19 DOM Verbena de Mayores 🎶

21:00 a 23:30 h · Paseos de la Mota

🫧 20 LUN Lunes Infantiles: “Caricatos” – Thelmo Parole

20:30 h · Patio de Ábsides de la Iglesia de San Juan del Mercado

🎬 21 MAR Cine de Verano

22:30 h · Patio de Ábsides de la Iglesia de San Juan del Mercado

22 MIÉ Taller infantil de pintura "Eclipsarte" – Juan Carlos Martín Rodríguez

11:30 a 13:30 h · Biblioteca Municipal

🎸 22 MIÉ Concierto de la Banda de Música “Maestro Lupi”

20:15 h · Barrio Maragatos (C/ Federico García Lorca)

🫧 27 LUN Lunes Infantiles: “Claudio Cleaner Clown” – Atópico Teatro

20:30 h · Patio de Ábsides de la Iglesia de San Juan del Mercado

🎬 28 MAR Cine de Verano

22:30 h · Patio de Ábsides de la Iglesia de San Juan del Mercado

28 MAR Café Filosófico – Pello Biain González

11:30 h · Biblioteca Municipal

30 JUE Verbena de Mayores 🎶

21:00 a 23:30 h · Paseos de la Mota

31 VIE Cuentacuentos “Ver de verde” – Raquel Urquía Revuelto

12:30 h · Biblioteca Municipal

31 JUL - 2 AGO VIE-DOM Mercado Medieval de Benavente

Plaza Mayor y alrededores

AGOSTO

📚 5-8 MIÉ-SÁB XXVII Feria del Libro “Ciudad de Benavente”. Paseos de la Mota

🫧 10 LUN Lunes Infantiles: “Malabaqué?” – La Pequeña Victoria Cen

20:30 h · Patio de Ábsides de la Iglesia de San Juan del Mercado

11 MAR Café Filosófico – Pello Biain González

11:30 h · Biblioteca Municipal

🎬 11 MAR Cine de Verano

22:00 h · Patio de Ábsides de la Iglesia de San Juan del Mercado

13 JUE Miércoles Musicales. Concierto de Germán Ruiz 🎶

20:30 h · Patio de Ábsides de la Iglesia de San Juan del Mercado

🫧 17 LUN Lunes Infantiles: “Los Corsarios de la Espuma” – Xip Xap Tatre

19:30 h · Plaza Mayor

18 MAR Café Filosófico – Pello Biain González

11:30 h · Biblioteca Municipal

18 MAR “Copa Camba”

19:00 h · Patio de Ábsides de la Iglesia de San Juan del Mercado

🎬 18 MAR Cine de Verano

22:00 h · Patio de Ábsides de la Iglesia de San Juan del Mercado

🎸 19 MIÉ Miércoles Musicales. Concierto de A Contra Blues

20:30 h · Patio de Ábsides de la Iglesia de San Juan del Mercado

20 JUE Verbena de Mayores 🎶

21:00 a 23:30 h · Paseos de la Mota

21 VIE Cuentacuentos “Moralejas de una vieja” – Rodrigo Hernández Velázquez

12:30 h · Biblioteca Municipal

22 SÁB II Concierto “Raíz Viva” – El Nido 🎶

21:30 h · Plaza Mayor

🎨 23 DOM XXVII Certamen de Pintura Rápida “Ciudad de Benavente”

Patio de Ábsides de la Iglesia de San Juan del Mercado

23 DOM Verbena de Mayores 🎶

21:00 a 23:30 h · Paseos de la Mota

🎸 26 MIÉ Miércoles Musicales. Concierto de Flamenkeando

20:30 h · Patio de Ábsides de la Iglesia de San Juan del Mercado

27 JUE Verbena de Mayores 🎶

21:00 a 23:30 h · Paseos de la Mota

SEPTIEMBRE

🌍 2 MIÉ Festival Internacional de Folklore: FIFZAMORA

20:30 h · Teatro Reina Sofía

🎶 6 DOM Verbena de Mayores

21:00 a 23:30 h · Paseos de la Mota