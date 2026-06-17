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Programa completo del Verano Cultural Benavente 2026

Este es el programa municipal del Verano Cultural de Benavente con variedad de iniciativas para todas las edades.

Teatro de calle en una edición pasada, en Benavente.

Teatro de calle en una edición pasada, en Benavente. / .

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Eva Ponte

Programa organizado por el Ayuntamiento de Benavente en colaboración con la Diputación Provincial de Zamora.

JULIO

2 JUE Verbena de Mayores 🎶

21:00 a 23:30 h · Paseos de la Mota

3-5 JUE-SÁB IX Certamen Internacional de Bandas de Música “Ciudad de Benavente”

Plaza Mayor

🎬 7 MAR Cine de Verano

22:30 h · Patio de Ábsides de la Iglesia de San Juan del Mercado

8 MIÉ Concierto de la Coral Benaventana

20:30 h · Patio del Hospital de la Piedad

10 VIE Cuentacuentos “Cuentos para que contemos igual” – Irene Mesonero "Polilla"

12:30 h · Biblioteca Municipal

12 DOM Verbena de Mayores 🎶

21:00 a 23:30 h · Paseos de la Mota

12 DOM XVI Encuentro de Encajeras “Ciudad de Benavente”

Horario de mañana · Centro de Negocios del Centro de Transportes de Benavente

🎭 Teatro de calle en Plaza Mayor

14 MAR Teatro de calle “Latas” – Compañía D’Click

15 MIÉ Teatro de calle “Eirenê” – La Troupe Malabó

16 JUE Teatro de calle “Big Dancers” – El Carromato

Plaza de Santa María, Calle de los Herreros y Plaza Mayor

17 VIE Cuentacuentos “Animalario” – María Fraile Alonso

12:30 h · Biblioteca Municipal

18 SÁB “No Smoking Quartet”

20:00 h · Patio del Hospital de la Piedad

19 DOM Verbena de Mayores 🎶

21:00 a 23:30 h · Paseos de la Mota

🫧 20 LUN Lunes Infantiles: “Caricatos” – Thelmo Parole

20:30 h · Patio de Ábsides de la Iglesia de San Juan del Mercado

🎬 21 MAR Cine de Verano

22:30 h · Patio de Ábsides de la Iglesia de San Juan del Mercado

22 MIÉ Taller infantil de pintura "Eclipsarte" – Juan Carlos Martín Rodríguez

11:30 a 13:30 h · Biblioteca Municipal

🎸 22 MIÉ Concierto de la Banda de Música “Maestro Lupi”

20:15 h · Barrio Maragatos (C/ Federico García Lorca)

🫧 27 LUN Lunes Infantiles: “Claudio Cleaner Clown” – Atópico Teatro

20:30 h · Patio de Ábsides de la Iglesia de San Juan del Mercado

🎬 28 MAR Cine de Verano

22:30 h · Patio de Ábsides de la Iglesia de San Juan del Mercado

28 MAR Café Filosófico – Pello Biain González

11:30 h · Biblioteca Municipal

30 JUE Verbena de Mayores 🎶

21:00 a 23:30 h · Paseos de la Mota

31 VIE Cuentacuentos “Ver de verde” – Raquel Urquía Revuelto

12:30 h · Biblioteca Municipal

31 JUL - 2 AGO VIE-DOM Mercado Medieval de Benavente

Plaza Mayor y alrededores

AGOSTO

📚 5-8 MIÉ-SÁB XXVII Feria del Libro “Ciudad de Benavente”. Paseos de la Mota

🫧 10 LUN Lunes Infantiles: “Malabaqué?” – La Pequeña Victoria Cen

20:30 h · Patio de Ábsides de la Iglesia de San Juan del Mercado

11 MAR Café Filosófico – Pello Biain González

11:30 h · Biblioteca Municipal

🎬 11 MAR Cine de Verano

22:00 h · Patio de Ábsides de la Iglesia de San Juan del Mercado

13 JUE Miércoles Musicales. Concierto de Germán Ruiz 🎶

20:30 h · Patio de Ábsides de la Iglesia de San Juan del Mercado

🫧 17 LUN Lunes Infantiles: “Los Corsarios de la Espuma” – Xip Xap Tatre

19:30 h · Plaza Mayor

18 MAR Café Filosófico – Pello Biain González

11:30 h · Biblioteca Municipal

18 MAR “Copa Camba”

19:00 h · Patio de Ábsides de la Iglesia de San Juan del Mercado

🎬 18 MAR Cine de Verano

22:00 h · Patio de Ábsides de la Iglesia de San Juan del Mercado

🎸 19 MIÉ Miércoles Musicales. Concierto de A Contra Blues

20:30 h · Patio de Ábsides de la Iglesia de San Juan del Mercado

20 JUE Verbena de Mayores 🎶

21:00 a 23:30 h · Paseos de la Mota

21 VIE Cuentacuentos “Moralejas de una vieja” – Rodrigo Hernández Velázquez

12:30 h · Biblioteca Municipal

22 SÁB II Concierto “Raíz Viva” – El Nido 🎶

21:30 h · Plaza Mayor

🎨 23 DOM XXVII Certamen de Pintura Rápida “Ciudad de Benavente”

Patio de Ábsides de la Iglesia de San Juan del Mercado

23 DOM Verbena de Mayores 🎶

21:00 a 23:30 h · Paseos de la Mota

🎸 26 MIÉ Miércoles Musicales. Concierto de Flamenkeando

20:30 h · Patio de Ábsides de la Iglesia de San Juan del Mercado

27 JUE Verbena de Mayores 🎶

21:00 a 23:30 h · Paseos de la Mota

SEPTIEMBRE

🌍 2 MIÉ Festival Internacional de Folklore: FIFZAMORA

20:30 h · Teatro Reina Sofía

🎶 6 DOM Verbena de Mayores

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21:00 a 23:30 h · Paseos de la Mota

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