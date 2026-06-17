Programa completo del Verano Cultural Benavente 2026
Este es el programa municipal del Verano Cultural de Benavente con variedad de iniciativas para todas las edades.
Programa organizado por el Ayuntamiento de Benavente en colaboración con la Diputación Provincial de Zamora.
JULIO
2 JUE Verbena de Mayores 🎶
21:00 a 23:30 h · Paseos de la Mota
3-5 JUE-SÁB IX Certamen Internacional de Bandas de Música “Ciudad de Benavente”
Plaza Mayor
🎬 7 MAR Cine de Verano
22:30 h · Patio de Ábsides de la Iglesia de San Juan del Mercado
8 MIÉ Concierto de la Coral Benaventana
20:30 h · Patio del Hospital de la Piedad
10 VIE Cuentacuentos “Cuentos para que contemos igual” – Irene Mesonero "Polilla"
12:30 h · Biblioteca Municipal
12 DOM Verbena de Mayores 🎶
21:00 a 23:30 h · Paseos de la Mota
12 DOM XVI Encuentro de Encajeras “Ciudad de Benavente”
Horario de mañana · Centro de Negocios del Centro de Transportes de Benavente
🎭 Teatro de calle en Plaza Mayor
14 MAR Teatro de calle “Latas” – Compañía D’Click
15 MIÉ Teatro de calle “Eirenê” – La Troupe Malabó
16 JUE Teatro de calle “Big Dancers” – El Carromato
Plaza de Santa María, Calle de los Herreros y Plaza Mayor
17 VIE Cuentacuentos “Animalario” – María Fraile Alonso
12:30 h · Biblioteca Municipal
18 SÁB “No Smoking Quartet”
20:00 h · Patio del Hospital de la Piedad
19 DOM Verbena de Mayores 🎶
21:00 a 23:30 h · Paseos de la Mota
🫧 20 LUN Lunes Infantiles: “Caricatos” – Thelmo Parole
20:30 h · Patio de Ábsides de la Iglesia de San Juan del Mercado
🎬 21 MAR Cine de Verano
22:30 h · Patio de Ábsides de la Iglesia de San Juan del Mercado
22 MIÉ Taller infantil de pintura "Eclipsarte" – Juan Carlos Martín Rodríguez
11:30 a 13:30 h · Biblioteca Municipal
🎸 22 MIÉ Concierto de la Banda de Música “Maestro Lupi”
20:15 h · Barrio Maragatos (C/ Federico García Lorca)
🫧 27 LUN Lunes Infantiles: “Claudio Cleaner Clown” – Atópico Teatro
20:30 h · Patio de Ábsides de la Iglesia de San Juan del Mercado
🎬 28 MAR Cine de Verano
22:30 h · Patio de Ábsides de la Iglesia de San Juan del Mercado
28 MAR Café Filosófico – Pello Biain González
11:30 h · Biblioteca Municipal
30 JUE Verbena de Mayores 🎶
21:00 a 23:30 h · Paseos de la Mota
31 VIE Cuentacuentos “Ver de verde” – Raquel Urquía Revuelto
12:30 h · Biblioteca Municipal
31 JUL - 2 AGO VIE-DOM Mercado Medieval de Benavente
Plaza Mayor y alrededores
AGOSTO
📚 5-8 MIÉ-SÁB XXVII Feria del Libro “Ciudad de Benavente”. Paseos de la Mota
🫧 10 LUN Lunes Infantiles: “Malabaqué?” – La Pequeña Victoria Cen
20:30 h · Patio de Ábsides de la Iglesia de San Juan del Mercado
11 MAR Café Filosófico – Pello Biain González
11:30 h · Biblioteca Municipal
🎬 11 MAR Cine de Verano
22:00 h · Patio de Ábsides de la Iglesia de San Juan del Mercado
13 JUE Miércoles Musicales. Concierto de Germán Ruiz 🎶
20:30 h · Patio de Ábsides de la Iglesia de San Juan del Mercado
🫧 17 LUN Lunes Infantiles: “Los Corsarios de la Espuma” – Xip Xap Tatre
19:30 h · Plaza Mayor
18 MAR Café Filosófico – Pello Biain González
11:30 h · Biblioteca Municipal
18 MAR “Copa Camba”
19:00 h · Patio de Ábsides de la Iglesia de San Juan del Mercado
🎬 18 MAR Cine de Verano
22:00 h · Patio de Ábsides de la Iglesia de San Juan del Mercado
🎸 19 MIÉ Miércoles Musicales. Concierto de A Contra Blues
20:30 h · Patio de Ábsides de la Iglesia de San Juan del Mercado
20 JUE Verbena de Mayores 🎶
21:00 a 23:30 h · Paseos de la Mota
21 VIE Cuentacuentos “Moralejas de una vieja” – Rodrigo Hernández Velázquez
12:30 h · Biblioteca Municipal
22 SÁB II Concierto “Raíz Viva” – El Nido 🎶
21:30 h · Plaza Mayor
🎨 23 DOM XXVII Certamen de Pintura Rápida “Ciudad de Benavente”
Patio de Ábsides de la Iglesia de San Juan del Mercado
23 DOM Verbena de Mayores 🎶
21:00 a 23:30 h · Paseos de la Mota
🎸 26 MIÉ Miércoles Musicales. Concierto de Flamenkeando
20:30 h · Patio de Ábsides de la Iglesia de San Juan del Mercado
27 JUE Verbena de Mayores 🎶
21:00 a 23:30 h · Paseos de la Mota
SEPTIEMBRE
🌍 2 MIÉ Festival Internacional de Folklore: FIFZAMORA
20:30 h · Teatro Reina Sofía
🎶 6 DOM Verbena de Mayores
21:00 a 23:30 h · Paseos de la Mota
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