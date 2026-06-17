El notariado revela el precio real de la vivienda en Benavente: 572 euros el metro cuadrado

El Portal Estadístico del Notariado fija en 572 euros el metro cuadrado el precio real de la vivienda en Benavente en los últimos doce meses, un valor calculado exclusivamente a partir de compraventas firmadas ante notario, lo que garantiza que los datos reflejan importes efectivamente pagados y no precios de oferta.

En este periodo, esto es, entre junio de 2025 y la fecha de ayer, se registraron 325 operaciones de compraventa en la ciudad, con un importe medio de 60.469 eurosy una superficie media de 106 metros cuadrados, según la plataforma oficial del Consejo General del Notariado.

En la categoría de pisos, el precio medio se sitúa en 563 €/m², con 290 compraventas y un importe medio de 57.398 euros, lo que convierte a esta tipología en el núcleo principal del mercado local. La superficie media de estas viviendas alcanza los 102 metros cuadrados, según los datos anonimizados procedentes del Índice Único Informatizado Notarial.

Casas

Las casas presentan un precio medio superior y alcanzan 634 €/m², aunque con un volumen de actividad mucho menor. En este periodo se han formalizado y cerrado 35 operaciones de compraventa. El importe medio asciende a 92.481 euros, con una superficie media de 146 metros cuadrados, lo que refleja un mercado más reducido pero con viviendas de mayor tamaño.

La vivienda nueva apenas registra dos compraventas, sin datos suficientes para calcular precio medio o superficie. Esta ausencia estadística evidencia la práctica inexistencia de obra nueva en el municipio durante el periodo analizado.

La vivienda de segunda mano concentra casi la totalidad del mercado, con 323 operaciones, un precio medio de 574 €/m², un importe medio de 60.643 € y una superficie media de 106 m². Este comportamiento confirma que el dinamismo inmobiliario de Benavente depende de forma casi exclusiva del mercado usado.

En el entorno inmediato, los municipios próximos presentan valores sensiblemente inferiores: San Cristóbal de Entreviñas (269 €/m²), Santa Cristina de la Polvorosa (231 €/m²), Manganeses de la Polvorosa (292 €/m²) y Quiruelas de Vidriales (340 €/m²). Benavente se mantiene así como el núcleo urbano con mayor valor inmobiliario del norte de la provincia, aunque muy por debajo de la media nacional, que alcanza de media un precio de 1.941 euros el metro cuadrado.

Datos del precio de la vivienda en Benavente y localidades aledañas. / Portal del Notariado

El Portal Estadístico del Notariado utiliza exclusivamente datos procedentes de las escrituras públicas de compraventa autorizadas ante notario, lo que garantiza que los precios publicados son reales, verificados y efectivamente pagados por los compradores. Esta información se extrae del Índice Único Informatizado Notarial, una base de datos con más de 170 millones de documentos notariales, considerada una de las mayores del país.

Los datos se presentan de forma anonimizada, cumpliendo la normativa de protección de datos, y se actualizan mensualmente, permitiendo consultar el precio medio por metro cuadrado, la superficie media, el importe medio y el número de operaciones en cualquier punto de España.

A diferencia de otras fuentes basadas en precios de oferta, anuncios o estimaciones, la metodología del Notariado se fundamenta en datos oficiales, completos y verificados, lo que aporta una imagen fiel del mercado. Tal es así, que de hecho, el precio de venta medio en Benavente tomando únicamente como referencia los portales inmobiliarios sería de 746 euros el metros cuadrado, mientras que el Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana fija la renta mediana del alquiler en 3,9 euros el metro cuadrado y 350 euros mensuales en vivienda colectiva.