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Política municipal

IU denuncia ante el Comisionado de Transparencia el silencio de Benavente sobre la petición de Hijo Predilecto

Las tres solicitudes registradas acumulando dos años sin respuesta sobre la distinción honorífica para el exalcalde Luciano Huerga

La Coalición eleva también al órgano autonómico la falta de contestación a la petición de las actas de la Comisión de Igualdad y acoso

El desaparecido Luciano Huerga y el portavoz de IU, Manuel Burón, en 2015.

El desaparecido Luciano Huerga y el portavoz de IU, Manuel Burón, en 2015. / J. A. G.

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J. A. Gil

Benavente

El Grupo Municipal Izquierda Unida ha presentado una queja formal ante el Comisionado de Transparencia de Castilla y León por lo que considera un incumplimiento continuado del Ayuntamiento de Benavente en materia de acceso a la información pública.

IU fundamenta su reclamación en el derecho de los miembros de las corporaciones locales a obtener información necesaria para el ejercicio de sus funciones, un derecho reconocido como fundamental en el artículo 23 de la Constitución Española y desarrollado en la legislación de régimen local.

La formación recuerda que la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales establecen la obligación de resolver las solicitudes de información en un plazo máximo de cinco días naturales, así como la concesión por silencio administrativo positivo en caso de ausencia de respuesta.

Tres solicitudes

IU detalla que el 24 de noviembre de 2023 los grupos municipales Socialista y Mixto-Izquierda Unida registraron una petición conjunta para la concesión del título de Hijo Predilecto de Benavente al exalcalde Luciano Huerga Valbuena, fallecido el 4 de noviembre de 2023, basándose en el artículo 69 del Reglamento Orgánico Municipal.

Posteriormente, y ante la ausencia de cualquier pronunciamiento municipal, ambos grupos registraron nuevas solicitudes el 12 de enero de 2024 y los días 31 de octubre de 2024 y 31 de octubre de 2025, reiterando la petición y solicitando información sobre la tramitación del expediente o su elevación a la comisión informativa correspondiente.

A día de hoy el Ayuntamiento no ha emitido ninguna respuesta a ninguna de las tres solicitudes, lo que IU interpreta como una falta de atención reiterada y un incumplimiento de los plazos y obligaciones establecidos en la normativa de transparencia y acceso a la información pública.

 IU solicita al Comisionado de Transparencia que requiera al Ayuntamiento de Benavente el cumplimiento inmediato de su obligación de resolver y notificar la admisión o inadmisión de la petición, recordando que la normativa fija un plazo máximo de cuarenta y cinco días hábiles para comunicar una decisión motivada, plazo que consideran ampliamente superado.

Audio actas

El Grupo Municipal de IU también ha elevado al Comisionado de Transparencia una reclamación por la falta de respuesta a la petición de las audio actas de la Comisión de Igualdad y acoso.

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IU considera que el plazo administativo ha sido superado y el Ayuntamiento no está cumpliendo la normativa, razón por la que la semana pasada anunció que emprendería todas las acciones legales a su alcance, incluyendo las judiciales.

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