El calor dispara el riesgo de incendios: Benavente recuerda las normas que debes cumplir

El Ayuntamiento de Benavente informa desde su Concejalía de Medio Ambiente que, la Junta de Castilla y León ha declarado la Época de Peligro Alto de Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma, periodo que se extiende desde el 12 de junio hasta el 12 de octubre de 2026. Durante este periodo se incrementa significativamente el riesgo de incendios debido a las elevadas temperaturas, la disminución de la humedad ambiental, la presencia de vegetación seca y la posible aparición de episodios de viento que favorecen la rápida propagación del fuego.

Según explica el Ayuntamiento, "la Junta de Castilla y León ha activado el operativo INFOCAL y ha reforzado los medios humanos y materiales destinados a la prevención y extinción de incendios forestales, haciendo un llamamiento expreso a la responsabilidad de toda la ciudadanía para evitar conductas que puedan originar situaciones de riesgo". El Ayuntamiento recuerda que durante esta época se establecen importantes limitaciones y restricciones relacionadas con el uso del fuego y con aquellas actividades susceptibles de generar chispas, llamas o focos de ignición.

Clausuradas las barbacoas de la Pradera. / Eva Ponte

Medidas preventivas

Evitar cualquier uso innecesario del fuego al aire libre.

Extremar las precauciones en el uso privado de barbacoas, asadores u otras actividades que impliquen fuentes de calor o combustión.

u otras actividades que impliquen fuentes de calor o combustión. No arrojar colillas, fósforos u otros materiales inflamables en la vía pública, cunetas o zonas con vegetación.

Evitar el uso de maquinaria o herramientas que puedan producir chispas en condiciones meteorológicas adversas.

Comunicar inmediatamente al teléfono 112 cualquier indicio de humo o fuego.

Asimismo, se recomienda a asociaciones, centros educativos, entidades deportivas, peñas y colectivos organizadores de eventos al aire libre que revisen sus actividades programadas y adopten medidas adicionales de seguridad, especialmente en jornadas con altas temperaturas y presencia de viento. "La experiencia demuestra que la inmensa mayoría de los incendios forestales tienen origen humano y que una actuación responsable constituye la mejor herramienta para proteger nuestro entorno natural, los bienes y la seguridad de las personas".

Señala el Ayuntamiento también que "la Junta de Castilla y León recuerda que más del 90 % de los incendios tienen relación directa o indirecta con la actividad humana", solicita la máxima colaboración ciudadana durante los próximos meses y agradece el compromiso de vecinos y visitantes en la conservación y protección de nuestro patrimonio natural.