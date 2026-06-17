Benavente saca a licitación por 320.000 euros un nuevo camión de recogida de residuos

El Ayuntamiento de Benavente ha sacado a licitación el suministro de un camión recolector de carga lateral de entre 20 y 21 metros cúbicos de capacidad y 26 toneladas de Masa máxima autorizada, para la recogida de residuos en la ciudad.

El contrato se tramita como procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada y a la sobre contratación pública, con un presupuesto base de licitación de 320.000 euros, de los que 264.462,81 euros corresponden al importe sin impuestos. El plazo de ejecución fijado para el suministro del vehículo es de ocho meses, contados como plazo de entrega del conjunto chasis-caja.

La cabina se configurará como cabina corta de al menos dos asientos, equipada con climatizador/aire acondicionado y ventilación, radio y sistema de telefonía móvil "sin manos", con bluetooth compatible con teléfonos inteligentes estándar, además de retrovisores eléctricos y térmicos, cuentakilómetros y cuentahoras.

Hasta 3.200 litros

La caja de carga será compactadora de sistema de recogida de carga lateral, con volumen de entre 20 y 21 metros cúbicos, elevador con brazos para contenedores de 1.800, 2.200, 2.400 y 3.200 litros con sistema de seguridad en el enganche de muñón y posibilidad de cargar contenedores sobre la acera mediante ciclos de enganche alto y bajo.

El equipo deberá permitir la recogida de la totalidad de los distintos tipos de contenedores de carga lateral del mercado, tanto simétricos como asimétricos y el cambio entre tipologías y volúmenes deberá poder realizarlo el conductor de forma sencilla, incorporando además adaptación para la elevación de contenedores con tapa plana y redonda de 700 y 1.100 litros.