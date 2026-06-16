El Mercado Medieval de Benavente de este verano logra el interés de tres empresas

El Ayuntamiento de Benavente está ahora en proceso de evaluación de las ofertas presentadas a la licitación para organizar el mercado medieval de la ciudad, previsto para los días 31 de julio y 1 y 2 de agosto, por 5.000 euros. Importe, excluido el IVA, para la financiación parcial de la organización y desarrollo del Mercado Medieval.

Han sido tres las empresas interesadas en optar a este contrato, cuyo procedimiento administrativo está pendiente de la propuesta de adjudicación. Hay que recordar que el verano pasado la falta de propuestas a este proceso de licitación obligó a la Concejalía de Cultura a suspender el evento.

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El Ayuntamiento asumirá directamente determinados servicios complementarios considerados esenciales para el adecuado desarrollo del evento, tales como la seguridad nocturna, la instalación de aseos portátiles y la producción de material publicitario y promocional. El resto de la financiación, organización y explotación comercial del evento corresponderá al adjudicatario, quien asumirá la gestión integral del mercado, incluyendo la coordinación de puestos, actividades y servicios vinculados al mismo.