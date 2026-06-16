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El Mercado Medieval de Benavente de este verano logra el interés de tres empresas

La Concejalía de Cultura el pasado año se vio obligada a suspender la actividad estival por falta de ofertas para la organización del evento

Un puesto del mercado medieval de Benavente en una edición pasada.

Un puesto del mercado medieval de Benavente en una edición pasada. / E. P.

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Eva Ponte

El Ayuntamiento de Benavente está ahora en proceso de evaluación de las ofertas presentadas a la licitación para organizar el mercado medieval de la ciudad, previsto para los días 31 de julio y 1 y 2 de agosto, por 5.000 euros. Importe, excluido el IVA, para la financiación parcial de la organización y desarrollo del Mercado Medieval.

Han sido tres las empresas interesadas en optar a este contrato, cuyo procedimiento administrativo está pendiente de la propuesta de adjudicación. Hay que recordar que el verano pasado la falta de propuestas a este proceso de licitación obligó a la Concejalía de Cultura a suspender el evento.

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El Ayuntamiento asumirá directamente determinados servicios complementarios considerados esenciales para el adecuado desarrollo del evento, tales como la seguridad nocturna, la instalación de aseos portátiles y la producción de material publicitario y promocional. El resto de la financiación, organización y explotación comercial del evento corresponderá al adjudicatario, quien asumirá la gestión integral del mercado, incluyendo la coordinación de puestos, actividades y servicios vinculados al mismo.

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