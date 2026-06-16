La Escuela de Música de Benavente encara el cierre del curso con audiciones y un gran concierto final
El alumnado mostrará sobre el escenario el aprendizaje adquirido durante los últimos meses en distintas especialidades
La Escuela de Música “Duquesa Pimentel” de Benavente afronta la recta final del curso académico con las últimas audiciones y el concierto de fin de curso.
Las audiciones de piano tendrán lugar el 18 de junio a cargo de los alumnos y alumnas de las profesoras Elsa Sáenz y Chony Sánchez a las 18:30 y 20:00 horas en las dependencias de la escuela. Por su parte, las audiciones de guitarra se celebrarán el lunes 22 en dos sesiones, a las 17:00 y a las 19:00 horas.
El broche final llegará el sábado con el Concierto de Fin de Curso, que tendrá lugar en el Teatro Reina Sofía y contará con una representación de toda la Escuela de Música. Sobre el escenario participarán alumnos y alumnas de distintas especialidades y edades, ofreciendo al público una muestra del trabajo realizado del último trimestre y poniendo de manifiesto el compromiso de la escuela con la formación musical y la difusión de la cultura.
Con estas actividades, la Escuela de Música “Duquesa Pimentel” cierra un curso marcado por "su gran labor educativa y la presencia de la música en diferentes espacios culturales de la ciudad", señalan desde el centro.
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