La Escuela de Música de Benavente encara el cierre del curso con audiciones y un gran concierto final

La Escuela de Música “Duquesa Pimentel” de Benavente afronta la recta final del curso académico con las últimas audiciones y el concierto de fin de curso.

Las audiciones de piano tendrán lugar el 18 de junio a cargo de los alumnos y alumnas de las profesoras Elsa Sáenz y Chony Sánchez a las 18:30 y 20:00 horas en las dependencias de la escuela. Por su parte, las audiciones de guitarra se celebrarán el lunes 22 en dos sesiones, a las 17:00 y a las 19:00 horas.

El broche final llegará el sábado con el Concierto de Fin de Curso, que tendrá lugar en el Teatro Reina Sofía y contará con una representación de toda la Escuela de Música. Sobre el escenario participarán alumnos y alumnas de distintas especialidades y edades, ofreciendo al público una muestra del trabajo realizado del último trimestre y poniendo de manifiesto el compromiso de la escuela con la formación musical y la difusión de la cultura.

Con estas actividades, la Escuela de Música “Duquesa Pimentel” cierra un curso marcado por "su gran labor educativa y la presencia de la música en diferentes espacios culturales de la ciudad", señalan desde el centro.