Benavente acoge un foro sobre retos de la sostenibilidad y oportunidades laborales en el sector logístico

El Centro de Negocios de Benavente acogerá el próximo lunes 22 de junio la jornada “Transporte Sostenible como motor económico y oportunidad de empleo”. El evento, organizado conjuntamente por el Centro de Transportes y Logística de Benavente (CTLB) y el departamento de comercio y marketing del IES León Felipe, tiene como objetivo analizar los retos de la sostenibilidad y las crecientes oportunidades laborales en el sector logístico.

La apertura institucional, prevista para las 10:15 horas, contará con la intervención de la alcaldesa de Benavente, D.ªBeatriz Asensio, acompañada por los directores de las entidades organizadoras: D. Fernando Pérez Aguado (CTLB) y D. Juan Carlos López Domínguez (IES León Felipe). Un programa de alto nivel técnico y académico, la jornada se estructurará en torno a dos mesas de debate y bloques especializados:

• Mesa de Empleabilidad: Contará con la participación de D. Juan Pablo Escamilla (director de Formación CETM (Confederación Española de Transporte de Mercancías), D. Carlos Barros (Director - Gerente | Soluciones Logísticas Kartin, S.L.) y D.ªMarta Serrano Pérez (Universidad Camilo José Cela), quienes debatirán sobre los perfiles profesionales más demandados.

• Mesa de Cambios Normativos y Tecnológicos: Se abordarán los cambios tecnológicos como el tacógrafo 4.0 y el documento de control digital que entra en vigor el 5 de octubre, con la participación de la Guardia Civil y Juanjo Cebrián, de Meribia Software que abordará los principales retos normativos y tecnológicos a los que se enfrenta actualmente el transporte. Especialmente en un contexto marcado por la implantación de la documentación electrónica, la interoperabilidad entre plataformas y la necesidad de adaptación continua por parte de las empresas del sector.

Hay, además, previsto un bloque diferencial sobre Sostenibilidad desde las aulas, en el que alumnos del IES León Felipe presentarán una guía digital de transporte sostenible desarrollada bajo el proyecto Aula Empresa + Impulsa Castilla y León. Estarán acompañados de un profesor del ciclo de GS de Transporte y Logística.

El cierre de la jornada correrá a cargo de Ramón Vázquez Negro, presidente de ACTE, quien disertará sobre el papel estratégico de los centros logísticos en la ordenación del territorio.

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Este evento cuenta con la colaboración de la Junta de Castilla y León, el programa "Nos Impulsa", y el patrocinio de CyLog para la pausa café.