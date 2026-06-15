Ocio juvenil
Juventud presenta las actividades del verano 2026 en Benavente
El programa estival incluye aperturas nocturnas, cine, deporte y actividades acuáticas
El Ayuntamiento de Benavente, a través de su Concejalía de Juventud, ha dado a conocer esta mañana el programa completo de actividades previsto para los meses de julio, agosto y septiembre, un calendario que comenzará el 3 de julio con una apertura nocturna de las piscinas municipales acompañada de un concierto del artista Miguel Álvarez desde las nueve de la noche.
La presentación se ha desarrollado en el Edificio Administrativo El Ferial, donde la edil de Juventud y Deportes, Elena Justo, ha detallado las actividades organizadas en colaboración con el Punto Joven de Benavente para este verano.
Durante su intervención, la responsable del área ha desgranado el contenido íntegro del programa, destacando la coordinación entre los distintos servicios juveniles.
Ruta ciclista nocturna
El mes de julio incorpora una ruta nocturna de bicicleta de montaña organizada junto al Club Bici de Montaña Lopenta, prevista para el viernes 10 de julio con salida desde la Plaza de la Madera a las diez de la noche.
La propuesta se completa con un tardeo en la piscina municipal desde las seis de la tarde, amenizado por el DJ Fernando Campo, configurando así una oferta variada para el público joven.
En agosto, la Concejalía ha programado una nueva apertura nocturna de las piscinas para el viernes 7 de agosto, que incluirá la proyección de la película ‘Lilo y Stitch’.
El mes incorpora además actividades de footbowling, hinchables acuáticos, propuestas vinculadas al Día Internacional de la Juventud y un nuevo tardeo con Fernando Campo en la piscina municipal.
El programa concluirá en septiembre con el bautismo de buceo, previsto para el sábado 5 de septiembre en las piscinas municipales. La actividad contará con dos turnos diferenciados: uno por la mañana, a las once y media, y otro por la tarde, entre las cinco y las siete, permitiendo así la participación de un mayor número de usuarios.
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