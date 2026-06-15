IU advierte de acciones legales contra el Ayuntamiento de Beanvente si no recibe las actas de la Comisión de igualdad y acoso

El concejal de Izquierda Unida en Benavente, Manuel Burón, ha requerido formalmente de nuevo al Ayuntamiento la entrega de las actas de la Comisión Paritaria de Igualdad y acoso correspondientes a marzo y mayo de 2026 y ha advertido que, si continúa la falta de acceso, activará diversas acciones institucionales, administrativas, judiciales y penales. Las actas afectan al caso de una trabajadora municipal que ha demandado a la alcaldesa y los concejales de Cultura y Fiestas ante el Juzgado de lo Social.

La advertencia del concejal se fundamenta en que el Ayuntamiento ha comunicado la suspensión del plazo para resolver su solicitud al considerar que la información podría afectar a derechos especialmente protegidos de terceros, a los que habría pedido su consentimiento.

Burón sostiene que esta actuación vulnera el derecho de acceso preferente de los concejales reconocido en el artículo 77 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que obliga a resolver motivadamente en cinco días naturales, así como el silencio administrativo positivo previsto en el artículo 14.2 del ROF, que considera concedido el acceso si no existe resolución denegatoria en ese plazo.

Contra la Constitución

El requerimiento también argumenta que la denegación o demora afecta al derecho fundamental de participación política del artículo 23.2 de la Constitución, al impedir el ejercicio de las funciones de fiscalización y control. Para ello cita jurisprudencia del Tribunal Supremo, incluida la sentencia de 10 de febrero de 2022, que califica este derecho como "reforzad" y no susceptible de limitaciones genéricas.

Asimismo, el concejal rechaza que la normativa de protección de datos pueda justificar la negativa, señalando que el RGPD permite el acceso cuando es necesario para una misión de interés público y que los concejales no son "terceros" respecto al Ayuntamiento, sino parte de la entidad responsable del tratamiento. El escrito recuerda que el deber de sigilo recogido en el ROF garantiza la confidencialidad de los datos personales contenidos en las actas.

Entre las medidas anunciadas figura una reclamación ante el Comisionado de Transparencia de Castilla y León, cuya resolución es vinculante y puede derivar en expedientes sancionadores. También prevé presentar una queja ante el Procurador del Común por vulneración del derecho de participación política y falta de transparencia municipal.

El concejal anuncia igualmente un recurso contencioso-administrativo por la vía especial de protección de derechos fundamentales, al amparo de los artículos 114 y siguientes de la Ley con tramitación preferente y sumaria.

Finalmente, Burón advierte de posibles acciones penales si se confirma que se ha impedido el ejercicio de un derecho constitucional, mencionando expresamente los artículos 404 (prevaricación administrativa) y 542 (impedimento de derechos cívicos) del Código Penal, y señalando que podría trasladar los hechos a la Fiscalía o al Juzgado de Instrucción competente.