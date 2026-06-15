Explosión en una fábrica avícola de San Cristóbal de Entreviñas moviliza a Bomberos, Guardia Civil y Sacyl

A las 12.35 horas de este lunes se recibió un aviso de explosión en una fábrica avícola situada en el polígono industrial de San Cristóbal de Entreviñas (Zamora). La comunicación inicial del 112 alertaba de un incidente en las instalaciones de la industria, lo que motivó la activación inmediata de los protocolos de emergencia.

Tras la llamada, el Centro Coordinador de Emergencias dio aviso a los Bomberos de Benavente, a la Guardia Civil, a las empresas suministradoras de gas y, de forma preventiva, a los servicios sanitarios de Sacyl. La movilización de estos recursos se realizó conforme a los procedimientos establecidos para sucesos con posible riesgo industrial.

Durante el seguimiento del incidente, los alertantes precisaron que lo que se estaba quemando era la caldera que calienta el agua de la fábrica. Esta información permitió acotar el foco del suceso en la zona de generación térmica de la instalación, manteniéndose el dispositivo de respuesta hasta la completa valoración de la situación.

Según la información facilitada al servicio de emergencias 1-1-2, no hay ninguna persona herida ni afectada como consecuencia de la explosión ni del posterior incendio en la caldera. Los servicios activados continuaron con las labores de comprobación y control para garantizar la seguridad en el entorno de la fábrica avícola y del polígono industrial.

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