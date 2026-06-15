Sucesos
Explosión en una fábrica avícola de San Cristóbal de Entreviñas moviliza a Bomberos, Guardia Civil y Sacyl
El incidente, registrado a las 12.35 horas en el polígono industrial, se originó en la caldera de agua y no causó heridos ni afectados
A las 12.35 horas de este lunes se recibió un aviso de explosión en una fábrica avícola situada en el polígono industrial de San Cristóbal de Entreviñas (Zamora). La comunicación inicial del 112 alertaba de un incidente en las instalaciones de la industria, lo que motivó la activación inmediata de los protocolos de emergencia.
Tras la llamada, el Centro Coordinador de Emergencias dio aviso a los Bomberos de Benavente, a la Guardia Civil, a las empresas suministradoras de gas y, de forma preventiva, a los servicios sanitarios de Sacyl. La movilización de estos recursos se realizó conforme a los procedimientos establecidos para sucesos con posible riesgo industrial.
Durante el seguimiento del incidente, los alertantes precisaron que lo que se estaba quemando era la caldera que calienta el agua de la fábrica. Esta información permitió acotar el foco del suceso en la zona de generación térmica de la instalación, manteniéndose el dispositivo de respuesta hasta la completa valoración de la situación.
Según la información facilitada al servicio de emergencias 1-1-2, no hay ninguna persona herida ni afectada como consecuencia de la explosión ni del posterior incendio en la caldera. Los servicios activados continuaron con las labores de comprobación y control para garantizar la seguridad en el entorno de la fábrica avícola y del polígono industrial.
((AMPLIAREMOS INFORMACIÓN))
- Querido Manuel: El patrimonio de los amigos
- Camarzana y Santa Marta activan acciones civiles y penales contra la Asociación Las Eras
- El 'mejor café de España' en peligro: el legendario Bar Rosi de Benavente se enfrenta al cierre ante la jubilación de su camarero y propietario
- Imponen 32.670 euros de multas coercitivas a la propiedad del antiguo bar 'El Ventorrillo' en Benavente
- La Guardia Civil lo metió en el calabozo en Benavente y la emprendió con la celda: ha sido condenado
- Condena por trato humillante y proposiciones sexuales agresivas durante el Mercado Medieval de Benavente
- Fallece un benaventano de 40 años tras volcar su vehículo en la A‑6 a la altura de Rueda
- Cardilisto' reabre el debate sobre el toro que necesita Benavente y se valora la programación 'para todos los gustos