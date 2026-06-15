El Estado ejerce el tanteo y retiene un privilegio real firmado en Benavente en 1150

El Estado ha ejercido su derecho de tanteo para retener un privilegio real fechado en 1150 y firmado en Malgrado —la actual Benavente— que había sido adjudicado en subasta por 4.400 euros. La pieza salió a puja como lote número 3 en la sesión de manuscritos, libros antiguos y mapas de la casa Soler y Llach, donde finalmente se ejecutó el tanteo tras su adjudicación inicial a un particular.

El historiador benaventano Rafael González desempeñó un papel determinante en la identificación del documento, pues conocía su existencia gracias a una copia conservada en la Real Academia de la Historia y recomendó expresamente su adquisición.

El Centro de Estudios Benaventanos Ledo del Pozo supo que el Estado tenía previsto personarse para ejercer el derecho de tanteo Aunque la subasta estuvo "en un tris de suspenderse", finalmente se celebró, y el CEB pujó y obbtuvo la adjudicación, aunque acto seguido, se ejecutó el tanteo por parte de la Administración estatal, que se quedó con el documento.

Donación solemne

El privilegio recoge una donación solemne del rey Fernando II al monasterio de San Facundo de Sahagún. En su invocación inicial y según la traducción realizada a partir de la imagen del documento por el CEB con la IA Claudel se lee: "En el nombre de la santa e indivisible Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Puesto que es propio de la luz resplandecer para que la niebla del olvido no oscurezca en el futuro los actos de los hombres; por este motivo, yo, Fernando, por la gracia de Dios rey de España, otorgo este documento de donación firmísima…".

La donación se concreta en la entrega de la Villa de Hierro "con toda su integridad y derechos: con sus tierras, viñas, prados, pastos, montes, aguas, molinos, acequias, con sus entradas y salidas, y con todos sus límites antiguos, para que la posean por derecho hereditario para siempre". El texto especifica que la heredad se sitúa "junto al río Carrión"

Imagen del documento. / CEB

El pergamino incluye una cláusula de sanción que fija una multa de cien libras de oro para quien intente quebrantar la disposición real: "caiga sobre él la ira de Dios omnipotente y pague al tesoro real cien libras de oro en concepto de multa". Esta fórmula, habitual en la diplomática medieval, refuerza la validez perpetua del privilegio.

La datación se formula según la Era Hispánica: "a los ocho días de los idus de marzo, en la era 1188", lo que equivale al año 1150 de nuestra cronología. El propio documento precisa el lugar de otorgamiento: "facta donacionis pagina ap malgrado", identificando Malgrado como la denominación medieval de Benavente.

El monasterio de Sahagún aparece como destinatario directo del favor regio. El rey entrega la villa de Hierro al abad Pedro y a toda la comunidad "para que la posean por derecho hereditario para siempre", con todos sus recursos agrícolas, ganaderos, forestales e hidráulicos, lo que evidencia la importancia económica del señorío.

La antigua propietaria de la villa se identifica como la condesa Estefanía ("uilla que fuit Stephanie comitisse"). El documento no aporta más datos biográficos, pero deja constancia de que la heredad había pertenecido previamente a esta noble antes de pasar a la Corona.

El historiador e investigador benaventano Rafael González en la presentación de una exposición. / J. A. G.

El señorío de Hierro se describe como una unidad territorial completa: tierras de cultivo, viñedos, prados, dehesas, montes, aguas, molinos y acequias. El control de estas infraestructuras hidráulicas era esencial para la producción cerealista y el riego en la vega del Carrión.

El sello real, o Signum Regis, ocupa el centro de la parte inferior del pergamino y contiene la figura de un Agnus Dei (Cordero de Dios) rodeado por la inscripción con el nombre del monarca. Este emblema actúa como garantía de autenticidad y vincula la autoridad del rey con la iconografía cristiana.

Lista con once obispos

La lista de confirmantes incluye once obispos: los de Astorga, Mondoñedo, Orense, Lugo, Tuy, León, Ávila, Oviedo, Coria, Salamanca y Zamora. Su presencia subraya el carácter solemne del acto y la participación de la curia regia.

En la columna derecha figuran los condes Poncio (mayordomo del rey), Pedro, Ramiro, Nuño y Fernando. Bajo ellos firma Fernando Poncio, alférez del rey, encargado de portar el estandarte real y de la jefatura militar de la guardia del monarca.

El rey aparece mencionado en dos momentos clave: en la intitulación inicial ("Ego Fernandus Dei gratia Hispanorum Rex") y en la cláusula de validación sobre el sello ("Ego Fernad Dei gra Hispanor Rex hoc scriptum… ppria manu roboraui et cofirmaui"). Esta doble presencia garantiza la autenticidad del privilegio.

La única mujer citada en el documento es la condesa Estefanía, mencionada como antigua propietaria de la villa de Hierro. El resto de intervinientes —rey, abad, obispos, condes, alférez y escribano— son hombres, como es habitual en la documentación jurídica medieval.