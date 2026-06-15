Eclipse total de sol de 2026: el Colegio Virgen de la Vega convierte Benavente en laboratorio ciudadano de ciencia

El Departamento de Ciencias del Colegio Virgen de la Vega ha puesto en marcha un proyecto educativo y de divulgación específico para el eclipse total de sol que tendrá lugar el próximo miércoles 12 de agosto de 2026. El centro subraya que se trata de un evento astronómico generacional para España y que Benavente se encuentra en una posición geográfica privilegiada dentro de la franja de totalidad, lo que convierte la cita en una oportunidad científica, turística y social única para la ciudad. Bajo el lema «Eclipse 2026, Sé parte de la historia», el proyecto se orienta a preparar con antelación al alumnado y a la ciudadanía para vivir el fenómeno con conocimiento y seguridad.

El eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026 está descrito por el Departamento de Ciencias como un fenómeno irrepetible para la península ibérica en las próximas generaciones. Según la información difundida por el colegio, no se repetirá una situación igual en Benavente en todo el siglo XXI ni presumiblemente en el siglo XXII. Esta singularidad ha motivado el diseño de un programa específico que abarca desde los aspectos ópticos y astronómicos del eclipse hasta las variaciones meteorológicas y fenológicas asociadas al oscurecimiento, incluyendo el comportamiento de animales y plantas durante las distintas fases del evento.

El gran reto del proyecto radica en la fecha del eclipse, que se producirá a mediados de agosto, fuera del calendario lectivo, con los estudiantes en periodo de vacaciones estivales. Para salvar esta circunstancia, el Departamento de Ciencias ha trabajado en la preparación previa del alumnado, dotándolos de herramientas y recursos que les permitan comprender el fenómeno en toda su extensión antes de que se produzca. El objetivo declarado es que tanto los estudiantes como el resto de la población dispongan de materiales accesibles para interpretar lo que sucederá en el cielo y en el entorno durante la totalidad y las fases parciales.

Ecosistema digital

El Colegio Virgen de la Vega ha diseñado un ecosistema digital de recursos educativos abiertos que trasciende el ámbito interno del centro. La iniciativa se inscribe en el marco de la Ciencia Ciudadana, de forma que cualquier vecino de Benavente o visitante pueda acceder a las herramientas y simulaciones preparadas para el eclipse.

El propósito doble de este entorno digital es fomentar la divulgación científica rigurosa entre alumnado de distintas etapas formativas y garantizar una observación astronómica segura y didáctica, con especial atención a las medidas de protección ocular.

Alumnos del Virgen de la Vega haciendo pruebas para el inminente eclipse. / V. V.

El Portal Principal del Proyecto ( https://eclipse2026cvv.netlify.app ) centraliza la información sobre el eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026 y su contexto astronómico específico en la provincia de Zamora. Según la descripción del Departamento de Ciencias, el portal reúne guías estrictas de seguridad, unidades didácticas y materiales explicativos sobre las variables astronómicas implicadas.

Incluye simulaciones avanzadas que recrean la evolución de la luminosidad, las condiciones meteorológicas previstas y el desarrollo minucioso de las distintas fases del eclipse tal y como se vivirán en Benavente y su entorno.

Simulador de telescopio solar

El Simulador de Telescopio Solar ( https://telescopiosolarcvv.netlify.app ) constituye otro de los recursos principales del proyecto. Se trata de un instrumento virtual diseñado para comprender el funcionamiento de la óptica aplicada a la observación del sol y para simular el uso de un telescopio solar real.

El simulador utiliza las últimas imágenes capturadas en tiempo real por satélites espaciales de observación solar, lo que permite al usuario experimentar de forma segura cómo se verían la superficie solar y sus fenómenos asociados mediante un equipo dotado con el filtro adecuado.

Simulación del eclipse remota. / V. V.

El Cuaderno de Campo Interactivo ( https://cuadernoeclipse2026cvv.netlify.app/ ) está concebido como herramienta específica para el día del eclipse. El Departamento de Ciencias lo presenta como un recurso para que tanto alumnos en vacaciones como cualquier ciudadano interesado puedan registrar en vivo los datos de su propia observación.

El sistema permite anotar la caída de temperaturas, los cambios de luz y las reacciones de la fauna local durante el eclipse. Una vez completado el registro, la plataforma genera un diploma interactivo que acredita al usuario como observador oficial del eclipse, vinculando su participación al proyecto de Ciencia Ciudadana.

Kit básico

En las semanas previas al inicio de las vacaciones, el colegio ha desarrollado una intensa actividad científica en sus instalaciones. Se han organizado talleres prácticos con alumnado de Primaria y Secundaria, en los que se ha entregado un kit básico con los elementos necesarios para una observación detallada y segura de los fenómenos asociados al eclipse. En estos talleres se ha insistido en las medidas de seguridad ocular indispensables para mirar al sol, con el objetivo de que los estudiantes conozcan de antemano las condiciones que deberán respetarse el 12 de agosto.

El alumnado de 4º de la ESO de la asignatura de Laboratorio ha participado en un taller práctico de observación solar en el que se han simulado las condiciones del eclipse. Equipados con gafas homologadas especiales para la observación de eclipses de sol, los estudiantes han realizado observaciones directas de las manchas solares utilizando un telescopio dotado con el filtro solar adecuado. La actividad ha incluido también métodos de observación indirecta mediante la construcción de cajas estenopeicas, con el fin de mostrar procedimientos alternativos de observación que no implican mirar directamente al sol.

Ficha elaborada por el Departamento de Ciencias del Virgen de la Vega. / V. V.

Las imágenes documentales que acompañan la información difundida por el Departamento de Ciencias muestran el desarrollo de estos talleres y el uso de los materiales de seguridad. En ellas se aprecia al alumnado utilizando gafas homologadas, manipulando el telescopio con filtro solar y trabajando con las cajas estenopeicas.

El conjunto de actividades y recursos digitales configura un despliegue que, según la documentación del colegio, busca que la comunidad educativa y la ciudadanía de Benavente dispongan de una «ventana interactiva» para seguir el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto con criterios científicos y medidas de protección adecuadas.