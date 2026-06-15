Castrogonzalo adjudica la redacción de las nuevas normas urbanísticas para impulsar su desarrollo industrial

El Ayuntamiento de Castrogonzalo ha adjudicado la redacción de la revisión de sus normas urbanísticas, un documento clave para ordenar el desarrollo del municipio y sentar las bases de su crecimiento en los próximos años.

La actuación se enmarca en una subvención concedida por la Diputación Provincial de Zamora y responde a la necesidad de actualizar un planeamiento que, hasta ahora, se apoyaba en normas de carácter complementario y subsidiario. El equipo de gobierno municipal ha explicado que considera esta herramienta "imprescindible" para dar respuesta a las demandas actuales del municipio, especialmente en materia de ordenación del suelo y planificación de infraestructuras.

El contrato ha sido adjudicado a la empresa Urbanismo y Planificación Territorial S.L., por un importe total de 46.585 euros (impuestos incluidos), por debajo del presupuesto base de licitación, que se había fijado inicialmente en un importe total de 57.475 euros. El valor estimado del contrato asciende a 47.500 euros y el plazo de ejecución es de cuatro años, para el proceso completo de tramitación y aprobación del documento.

El trabajo incluye el análisis completo del territorio municipal, desde su estructura demográfica y económica hasta el estado del suelo, las infraestructuras, los servicios urbanos y el patrimonio existente.

A partir de ese diagnóstico, se definirán las nuevas reglas de ordenación del suelo, tanto urbano como rústico, así como las condiciones para futuros crecimientos de carácter residenciales e industriales.

Facilitar el desarrollo económico

Uno de los objetivos centrales del proyecto es facilitar el desarrollo económico del municipio, en un contexto en el que el Ayuntamiento busca atraer actividad industrial y consolidar población. Para ello, el planeamiento deberá determinar qué suelos pueden transformarse, qué zonas deben protegerse y cómo se articulan los servicios básicos necesarios para acompañar ese crecimiento.

El documento también incorporará un análisis ambiental del territorio, así como la evaluación de impactos derivados de las nuevas previsiones urbanísticas. Junto a ello, se incluirá un catálogo de elementos de valor cultural y patrimonial que deberán preservarse dentro del municipio.

El alcalde de Castrogonzalo, Gonzalo García, ha defendido la necesidad de aprovechar esta oportunidad para dotar al municipio de un marco urbanístico actualizado. Según señala, disponer de unas normas adaptadas a la realidad actual permitirá facilitar la rehabilitación de zonas consolidadas, la ampliación del casco urbano y la mejora de los viales y servicios, tal y como ser recoge en la memoria justificativa de esta licitación.

Con esta adjudicación, el Ayuntamiento de Castrogonzalo avanza en el proceso técnico que marcará la planificación urbanística del municipio en las próximas décadas.