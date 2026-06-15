Benavente recepciona la segunda fase de renovación del Albergue de Peregrinos

El Ayuntamiento de Benavente ha anunciado la recepción de las obras correspondientes a la segunda fase de renovación del Albergue Municipal de Peregrinos, una intervención que supone un nuevo avance en la modernización de este recurso turístico y asistencial. Según el comunicado municipal, esta fase ha contado con un presupuesto de adjudicación de 153.101,74 euros.

La actuación ha permitido habilitar un nuevo dormitorio con capacidad para 16 personas, así como la construcción de tres vestuarios, uno de ellos adaptado para personas con discapacidad.

El proyecto ha incluido además una redistribución de los espacios interiores, con el objetivo de mejorar la funcionalidad general del edificio y optimizar los flujos de uso de los peregrinos.

Sistema energético

El Ayuntamiento recuerda que, junto a la primera fase de renovación, el albergue municipal dispone ahora de instalaciones modernas, adaptadas a las necesidades actuales y dotadas de un sistema energético más eficiente.

Otra imagen de las instalaciones tras la finalización de esta fase. / A. B.

Entre las mejoras destacan la sustitución de carpinterías, la renovación de las instalaciones de fontanería y calefacción y la incorporación de nuevos sistemas de iluminación, climatización y ventilación, elementos que completan la actualización integral del inmueble.