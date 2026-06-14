La perra de Benavente que ha conquistado Bolonia

Lua, la perdiguera portuguesa propiedad del benaventano José Luis Jiménez Álvarez, ha sumado en Bolonia (Italia) uno de los palmareses más destacados de la cinofilia europea reciente al proclamarse Campeona del Mundo Veterana. Ha ocurrido en la Exposición Mundial Canina 2026 (World Dog Show 2026), celebrada del 3 al 7 de junio en la ciudad italiana de Bolonia.

En el certamen oficial de la FCI (Fédération Cynologique Internationale), Lua Da Porta Do Olival, inscrita como Bracco Portoghese y nacida el 2 de julio de 2016, compitió en la clase Veteranos, hembra, en el ring 4, con número de catálogo 1414, obteniendo la calificación de "Excellent", el primer puesto de la clase y el título de "Veteran World Winner (FCI-Vcacib)".

El título de Campeona del Mundo Veterana se suma al certificado FCI-Vcacib logrado en la propia World Dog Show 2026, donde la perra consiguió la máxima calificación y la victoria de clase.

Perdiguera veterana

En el marco de la misma cita internacional de Bolonia, Lua Da Porta Do Olival obtuvo además el título de "Miglior Veterano / Best Veteran" y el correspondiente certificado FCI-Vcacib, consolidando su condición de referencia en la categoría de veteranos dentro de la raza perdiguero portugués en una de las exposiciones caninas más importantes del calendario mundial.

La participación de Lua en Italia se completó con su presencia en el evento ENCI Winner 2026, organizado por el Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), donde la perra volvió a competir en clase Veteranos, hembra, en el ring 2 obteniendo de nuevo la calificación de "Excellent" y el primer puesto de la clase.

Lua Da Porta Do Olival, la perdiguera benaventana ganadora en Bolonia. / J. L. J.

En la prueba ENCI Winner 2026, la perra consiguió los certificados FCI-Vcacib y VCAC, fue designada "Miglior Veterano / Best Veteran" y "BOB / Best of Breed" (Mejor de Raza), y quedó reconocida oficialmente como "Veteran ENCI Winner (FCI-Vcacib)" y "Veteran Latin Winner (FCI-Vcacib)".

A estos resultados se suma el título de "Veteran Italian Champion", recogido en el certificado expedido en el contexto de la Exposición Mundial Canina de Bolonia, en el que se identifica a Lua Da Porta Do Olival como Portuguese Pointing Dog.

Un palmarés abultado

Más allá de los logros obtenidos en Bolonia, Lua Da Porta Do Olival acumula un historial deportivo en el que figura ser campeona de España en cuatro ocasiones en pruebas de ring y de caza, campeona del mundo, campeona de Italia, campeona internacional, ganadora de la ENCI, de la Regia Emilia y campeona de varias comunidades autónomas, dentro del Grupo VII de perros de muestra.

El conjunto de títulos nacionales e internacionales sitúa a Lua como una referencia de la raza perdiguero portugués en el ámbito de la cinofilia de trabajo y de exposición, con un palmarés que combina victorias en pruebas de caza y en exposiciones de belleza, respaldado por certificados oficiales emitidos por la FCI, el ENCI y las distintas organizaciones caninas en las que ha competido.