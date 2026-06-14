Condena por trato humillante y proposiciones sexuales agresivas durante el Mercado Medieval de Benavente

La Audiencia Provincial de Zamora ha ratificado la condena impuesta a un hombre por un delito de vejación injusta contra una compañera de trabajo. La resolución judicial confirma los hechos ocurridos en el verano de 2023, cuando ambos se encontraban en Benavente trabajando como feriantes con motivo de la celebración del Mercado Medieval.

El incidente se produjo en torno a las siete de la mañana, después de que el implicado hubiera consumido bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes durante la jornada. El individuo se dirigió a un vehículo estacionado donde la víctima se encontraba durmiendo, lugar que ambos habían acordado previamente para pernoctar. Una vez en el interior, se situó en la parte trasera junto a ella, bloqueando cualquier posibilidad de que la mujer pudiera abandonar el habitáculo.

Durante el tiempo que permanecieron en el vehículo, el hombre solicitó de manera insistente mantener relaciones sexuales a pesar de la negativa reiterada de la afectada.

Expresiones humillantes

Para ello, empleó expresiones de contenido sexual explícito y degradante, manifestando encontrarse bajo los efectos de las drogas y profiriendo comentarios sobre el físico de la mujer y sus propias intenciones ("estoy muy drogado y cachondo", "tu me puedesayudar", "eres muy sexy y yo sé como usarlo" o "te metería un pollazo ahora mismo"), lo que generó en ella un estado de profunda humillación e inquietud.

La situación de encierro y acoso finalizó cuando el agresor se trasladó a los asientos delanteros del coche, mostrándose visiblemente alterado. Únicamente cuando este logró quedarse dormido, la denunciante pudo aprovechar la oportunidad para salir del vehículo y ponerse a salvo.

Dos meses de tratamiento

Como consecuencia directa de estos hechos, la víctima sufrió un cuadro de ansiedad e intimidación que requirió asistencia psicológica especializada en un centro médico durante un periodo de dos meses.

En el recurso de apelación, la defensa del condenado alegó que no existían pruebas suficientes y solicitó la aplicación de atenuantes por intoxicación y retrasos en el proceso.

Sin embargo, el tribunal desestimó estas pretensiones al considerar que el testimonio de la mujer ha sido persistente y coherente desde la denuncia inicial, y que no se ha acreditado de qué manera el consumo de sustancias influyó realmente en la voluntad del acusado al cometer los hechos que se dan por probados en la sentencia.

Finalmente, la justicia ha decidido mantener la obligación de indemnizar a la víctima con la cantidad de 300 euros por los daños morales causados. No obstante, la resolución modifica ligeramente la sanción económica original, rebajando la cuota diaria de la multa de diez a seis euros durante un periodo de cuarenta días, al no haber quedado acreditada una capacidad económica superior del procesado. n