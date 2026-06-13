Educación abre el lunes en Benavente las becas municipales ‘Manuel Paíno’ para libros de Infantil

El Ayuntamiento de Benavente, a través de la Concejalía de Educación, ha convocado las becas municipales ‘Manuel Paíno’ para la adquisición de libros de texto de Educación Infantil correspondientes al curso 2026/2027. El plazo de presentación de solicitudes de estas dirigidas al alumnado matriculado en el segundo ciclo de educación infantil arranca mañana lunes.

La convocatoria tiene como finalidad atender las necesidades económicas de familias vulnerables que deben afrontar los gastos derivados de la compra de libros para alumnos y alumnas de Educación Infantil. Las ayudas buscan “apoyar e incentivar las compras de materia escolar en las librerías de la ciudad de Benavente”, de forma que la inversión repercuta directamente en el comercio local vinculado al ámbito educativo.

La cuantía total destinada a esta línea de ayudas asciende a 17.000 euros, importe fijado para la convocatoria. Esta dotación económica se dirige específicamente al alumnado matriculado en el segundo ciclo de Educación Infantil en centros públicos o privados concertados, de acuerdo con las bases reguladoras de la convocatoria municipal.

Empadronamiento obligatorio

El plazo de solicitud se inicia este lunes 15 de junio y se prolonga durante veinte días hábiles, finalizando el 10 de julio. Para acceder a estas becas, las personas solicitantes deben cumplir varios requisitos. En primer lugar, “encontrarse inscritos en el Padrón Municipal de habitantes del Ayuntamiento de Benavente todos los miembros que integran la unidad de convivencia durante un mínimo de 6 meses antes de la fecha de publicación de las bases que regulan la presente convocatoria”. En segundo lugar, el alumnado debe “estar matriculado en un centro público o privado concertado cursando estudios de Educación Infantil”.

Otro de los criterios establecidos se refiere a la renta de la unidad familiar, que no podrá superar los tramos de valores fijados en la convocatoria. Además, será obligatorio “acompañar la solicitud de factura proforma o albarán de compra de los libros”, documento que acredita la reserva de los materiales en las librerías, requisito imprescindible para la tramitación de la ayuda.

Las solicitudes deberán formalizarse en el modelo oficial que figura como anexo I en la convocatoria de estas ayudas. Dicho formulario, una vez cumplimentado, se presentará en el Registro Municipal del Ayuntamiento de Benavente o a través de los registros previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tal y como se especifica en la nota.