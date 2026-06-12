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UNED Senior Benavente cierra el segundo semestre con relevo en la dirección del centro

Medio centenar de alumnos reciben su diploma por las asignaturas “El Arte de Vivir con Plenitud” y “Arte Siglos XX y XXI”

Foto de familia de la clausura de la UNED Senior de Benavente con alumnos y autoridades.

Foto de familia de la clausura de la UNED Senior de Benavente con alumnos y autoridades. / A. B.

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La clausura del Curso de la UNED Senior de Benavente correspondiente a las asignaturas del segundo semestre del curso 2025/2026 tuvo lugar el jueves por la noche, en un acto académico en el que participaron cerca de 50 alumnos matriculados en este programa formativo dirigido a personas mayores. La sesión puso fin al periodo lectivo de las materias “El Arte de Vivir con Plenitud (Promoción de la salud física y mental)” y “Arte Siglos XX y XXI”.

En la ceremonia estuvieron presentes la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, y la concejala de Educación, Mercedes Benítez, que acompañaron al alumnado y al equipo responsable del programa. La asistencia de las representantes municipales se enmarcó en la colaboración institucional que mantiene el Ayuntamiento de Benavente con la actividad académica desarrollada en la ciudad.

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El acto contó también con la presencia del nuevo director de la UNED, José Delgado, que asume el cargo en sustitución de Antonio Rodríguez. Este relevo se produce tras un periodo de cinco años en el que Antonio Rodríguez ha ejercido la dirección. La sesión de clausura incluyó además una actuación musical, integrada en el programa del acto, que sirvió como complemento cultural a la parte académica.

Actuación musical durante el acto de clausrua de la UNED Senior.

Actuación musical durante el acto de clausrua de la UNED Senior. / A. B.

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