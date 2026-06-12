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Planta de hidrógeno verde en Pobladura del Valle: un proyecto de 58,5 millones sale a información pública

La Junta de Castilla y León somete a exposición el plan de Belenus Solar para una planta de electrólisis de 25 Megawatios

Estará alimentada por 33 MW fotovoltaicos, con almacenamiento en baterías y hasta 19,5 toneladas de hidrógeno comprimido

La planta se desarrollorá en parcelas de Pobladura del Valle. El Ayuntamiento sobre estas líneas.

La planta se desarrollorá en parcelas de Pobladura del Valle. El Ayuntamiento sobre estas líneas. / A. E. R.

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J. A. Gil

Benavente

El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado la información relativa al proyecto de una planta de electrólisis para producción de hidrógeno verde en el término municipal de Pobladura del Valle, promovida por la mercantil Belenus Solar, S.L.

La actuación se articula en torno a una planta híbrida fotovoltaica–almacenamiento destinada al autoconsumo de la planta de electrólisis. La instalación solar, sobre suelo, contará con una potencia instalada de 33 MW y una potencia pico total de 41,96 MWp, mediante módulos fotovoltaicos bifaciales montados sobre estructuras seguidoras a un eje.

La superficie vallada total será de 79,27 hectáreas, dentro de una superficie catastral de 87,47 hectáreas, en parcelas del término municipal de Pobladura del Valle

Baterías de Ión Litio

El sistema de almacenamiento energético se compone de baterías LFP (ión litio ferrofosfato) con una capacidad de almacenamiento de 111,8 MWh y una potencia de descarga de 26,625 MVA. Este sistema se integra en la planta híbrida para gestionar la energía procedente de la instalación fotovoltaica y asegurar el suministro a la planta de electrólisis, de acuerdo con la descripción técnica incorporada al expediente.

La conexión interna entre la planta fotovoltaica y la planta de electrólisis se realizará mediante una línea eléctrica directa de media tensión, subterránea, a 30 kV. Esta línea eléctrica interior está destinada a enlazar los centros de transformación de la planta solar con la instalación de producción de hidrógeno, discurriendo íntegramente dentro del ámbito del proyecto, sin salir del recinto definido en la documentación.

Aspecto de la macroplanta proyectada en Pobladura del Valle.

Aspecto de la macroplanta proyectada en Pobladura del Valle. / A. E. R.

El núcleo del proyecto es la planta de electrólisis para producción de hidrógeno, que dispondrá de una potencia eléctrica instalada en electrolizadores de 25 MW. La capacidad máxima de producción de hidrógeno se cifra en 445 kg/hora.

En cuanto al almacenamiento de hidrógeno, la instalación contará con una zona específica compuesta por 30 recipientes a presión, con una capacidad total máxima de 19,50 toneladas de hidrógeno comprimido.

Un presupuesto de 59 millones de euros

En el ámbito de la evaluación ambiental, el proyecto se encuadra en la Ley de evaluación ambiental como instalación para la producción a escala industrial de sustancias mediante transformación química o biológica, en este caso hidrógeno. Además, la parte fotovoltaica se incluye como instalación para la producción de energía eléctrica a partir de energía solar no instalada sobre cubiertas, y el sistema de baterías como almacenamiento energético stand-alone a través de baterías electroquímicas o tecnologías hibridadas.

 El presupuesto total de la actuación asciende a 58.577.717,22 euros, según el cuadro de datos del proyecto. El titular de la instalación es la sociedad Belenus Solar, S.L., que figura como promotora en la solicitud de autorización administrativa previa, autorización ambiental integrada y evaluación de impacto ambiental.

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El expediente y el proyecto de la instalación estarán expuestos al público durante un plazo de treinta días, contados a partir de la publicación del anuncio en el BOCYL. Durante ese periodo, cualquier persona podrá examinar la documentación y formular las alegaciones que considere procedentes en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía.

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