La piscina municipal de Benavente abre la temporada de verano con jornada gratuita

El Ayuntamiento de Benavente ha anunciado el inicio de la temporada de verano en la piscina municipal el próximo lunes 15 de junio, con una jornada de puertas abiertas y acceso gratuito desde las 11.00 hasta las 21.00 horas, horario que regirá de forma habitual durante toda la campaña. El cierre se producirá el 13 de septiembre.

En cuanto a las tarifas generales para adultos, el Ayuntamiento establece un precio de entrada individual de 2,05 euros por día mientras que el bono de temporada tendrá un coste de 72,10 euros, 15,45 euros el bono de 10 baños y 41,20 euros el de 30 baños.

Los bonos para adultos se estructuran en tres modalidades: bono de temporada, bono de 10 baños y bono de 30 baños. El bono de temporada para adultos tiene un coste de 72,10 euros, mientras que el bono de 10 baños se fija en 15,45 euros y el de 30 baños en 41,20 euros. Estas modalidades permiten el acceso reiterado a la instalación durante la campaña, con la limitación temporal de la vigencia de los bonos hasta el final de la temporada de verano.

Menores, familias numerosas y personas con discapacidad

Para los menores de 14 años, se establece una entrada diaria de 1,55 euros. El bono de 10 baños se sitúa en 10,30 euros y el de 30 baños en 20,60 euros”, configurando así una estructura de precios diferenciada por edad, con tarifas específicas para este tramo de población.

En el caso de los menores de 14 años, el bono de temporada tiene un precio de 36,05 euros, mientras que el bono de 10 baños se sitúa en 10,30 euros y el de 30 baños en 20,60 euros.

El Ayuntamiento introduce además una serie de reducciones en los bonos de temporada dirigidas a colectivos específicos. Para las personas mayores de 65 años, el bono de temporada tiene un precio de 40 euros, mientras que para los menores de 26 años titulares del Carnet Joven el bono de temporada se fija en 30 euros.

Las familias numerosas disponen también de tarifas reducidas en los bonos de temporada. El cuadro de reducciones recoge un precio de 40 euros para el bono de temporada de adultos pertenecientes a familias numerosas y de 15 euros para el bono de temporada de menores de 14 años de estas familias.

Asimismo, se contempla una reducción específica para personas con discapacidad igual o superior al 33 %, que podrán adquirir el bono de temporada por 40 euros.