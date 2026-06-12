Un incendio activo en Santovenia moviliza medios terrestres y aéreos

El término municipal de Santovenia registra desde las 14.20 horas un incendio activo que ha movilizado diversos medios de extinción que siguen trabajando en la delimitación del área afectada para evitar su propagación.

El Índice de Gravedad Potencial (IGR) se mantiene en 0. Desde el origen del siniestro se han desplegado diez medios de intervención, entre ellos agentes medioambientales y celadores (3), cuadrillas terrestres (1), autobombas (2), bulldozer (1), equipos ELIF/BRIF (1), helicópteros o hidroaviones (1) y otros recursos (1). Estos efectivos trabajan de forma coordinada para contener el avance del fuego y asegurar la zona afectada.

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La superficie estimada afectada incluye áreas arboladas, de matorral, pasto y agrícolas, todas ellas en proceso de perimetración. No se han comunicado daños personales ni materiales significativos hasta el momento, y la causa probable del incendio se encuentra en investigación.