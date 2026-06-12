Camarzana y Santa Marta activan acciones civiles y penales contra la Asociación Las Eras

El Ayuntamiento de Camarzana de Tera, la Entidad Local Menor de Santa Marta de Tera y su Secretaria-Interventora han presentado tres papeletas de conciliación previa ante el Juzgado de Paz de Camarzana de Tera como trámite obligatorio antes de interponer demandas civiles por protección del honor y querellas penales.

Las actuaciones se dirigen contra el presidente de la Asociación “Las Eras de Santa Marta de Tera”, contra la propia entidad y contra los miembros de su Junta Directiva, a quienes se atribuyen conductas que, según las instituciones, han afectado al normal funcionamiento administrativo y a la integridad profesional de la funcionaria.

Las corporaciones detallan que desde marzo de 2024 han recibido más de cincuenta y siete escritos dirigidos a la Entidad Local Menor y una cifra similar al Ayuntamiento de Camarzana, la mayoría sin acreditar condición de interesado, a los que se suman expedientes promovidos ante el Procurador del Común, el Comisionado de Transparencia, el Defensor del Pueblo y la Diputación de Zamora. Este volumen de documentación, según el comunicado, ha generado una carga administrativa continuada y ha mantenido abierto un conflicto institucional durante más de dos años.

Declaraciones y dimisiones

El comunicado también recoge que el presidente de la Asociación ha realizado numerosas declaraciones en medios de comunicación provinciales, con presencia documentada en al menos cincuenta y nueve noticias entre 2023 y 2026, en las que habría imputado actuaciones ilegales, irregulares o contrarias a los intereses vecinales tanto a las corporaciones como a la secretaria-interventora. Las instituciones consideran que estas manifestaciones públicas han contribuido a intensificar el clima de tensión en el ámbito local.

La situación descrita ha tenido consecuencias directas en la Entidad Local Menor de Santa Marta de Tera, donde dos alcaldes pedáneos consecutivos han presentado su dimisión. El primero, Manuel Fadón Guerra, renunció el 16 de mayo de 2024 tras sufrir insultos durante una sesión de la Junta Vecinal; el segundo, José Esteban Vega Melgar, dimitió el 2 de mayo de 2025 ante lo que el comunicado califica como una escalada de presiones desde su toma de posesión.

La secretaria-interventora ha sido objeto de una campaña específica, según el texto, en la que se han cuestionado públicamente su competencia profesional, se han solicitado expedientes disciplinarios en su contra y se han producido incidentes de intimidación directa durante sesiones institucionales. En uno de ellos, la funcionaria se vio obligada a llamar a la Guardia Civil, un episodio que el comunicado destaca como especialmente relevante dentro del conjunto de actuaciones atribuidas a la Asociación.

Las papeletas de conciliación articulan tres vías jurídicas: la intromisión ilegítima en el honor al amparo de la Ley Orgánica 1/1982, las injurias a funcionarios y corporaciones en el ejercicio de sus funciones previstas en el artículo 504 del Código Penal y las coacciones tipificadas en el artículo 172 del mismo texto legal. Las instituciones solicitan el cese inmediato de la campaña, la rectificación pública en los medios que difundieron las informaciones, el reconocimiento de la legalidad de sus actuaciones y una indemnización por daño moral con responsabilidad solidaria de todos los demandados.

La presentación de las papeletas ante el Juzgado de Paz constituye el intento preceptivo de avenencia extrajudicial previo a la interposición de acciones civiles y penales. Las instituciones y la funcionaria afectada expresan su voluntad de resolver el conflicto sin necesidad de acudir a los Juzgados de Benavente, aunque advierten de que, si no se alcanza un acuerdo, las demandas se interpondrán sin más dilación.