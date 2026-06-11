Pleno de aprobados en la PAU 2026 del IES León Felipe de Benavente

El IES León Felipe ha alcanzado un 100% de éxito en la convocatoria ordinaria de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) 2026, al registrar 42 alumnos matriculados, 42 presentados y 42 aptos, sin ningún no presentado ni no apto, de acuerdo con los datos publicados por la Universidad de Salamanca.

En el conjunto de la provincia de Zamora, la misma estadística recoge un total de 604 alumnos matriculados y presentados, de los que 589 resultan aptos y 15 no aptos, lo que supone un 97,5% de aptos y un 2,5% de no aptos, cifras que sitúan al IES León Felipe por encima de la media provincial en porcentaje de aprobados.

Dentro del propio IES León Felipe, la distribución de calificaciones entre el alumnado apto se concreta en 17 aprobados, 20 notables y 5 Sobresalientes, según el desglose incluido en la tabla de resultados, manteniéndose en todos los casos la condición de apto en la prueba de acceso.

Datos del distrito universitario

En el total del distrito universitario, los datos oficiales señalan 2.800 alumnos matriculados, 2.798 presentados y 2.756 aptos, frente a 42 no aptos, con un porcentaje global de 98,5% de aptos y 1,5% de no aptos, lo que permite encuadrar los resultados del IES León Felipe dentro del contexto general de la PAU 2026.

No han trascendido los datos del resto de IES de Benavente y comarca (Los Sauces, El Tera y Tierra de Campos), cuyos alumnos también realizaron las pruebas en la pasada semana en dependencias del León Felipe.