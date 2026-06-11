Malas hierbas y tumbas cubiertas: denuncian el estado del cementerio eclesiástico de Santa Marta de Tera

La Asociación Las Eras de Santa Marta de Tera ha denunciado públicamente el “estado de abandono total” del cementerio eclesiástico de la localidad y reclamado el mantenimiento del recinto funerario “a quien le corresponda”. El escrito está firmado por su presidente, Fernando Rodríguez Tocino, que facilita además un número de teléfono de contacto para cualquier aclaración o contraste de la información.

La asociación recuerda que se trata del mismo cementerio que fue clausurado en su día por la Junta Vecinal y cuya situación se logró revertir “gracias a la acción” de este colectivo vecinal. El comunicado subraya que, pese a aquella intervención, el recinto presenta en la actualidad un aspecto que la entidad califica de “deprimente” y de “abandono”, lo que motiva la denuncia pública.

La Asociación Las Eras de Santa Marta de Tera incide en que en este cementerio reposan seres queridos de “la práctica totalidad de los vecinos del pueblo”, lo que, a su juicio, refuerza la relevancia social del lugar. El comunicado destaca además que en el interior del camposanto se encuentra la imagen pétrea del Santiago Peregrino, que la asociación describe como “la más antigua del mundo”.

Sin labores de limpieza

Según la queja del colectivo, la vegetación que ha crecido en el recinto no es “de hace dos días”, sino que se ha ido acumulando sin labores de limpieza. La asociación detalla que hay panteones rodeados de malas hierbas y que incluso sepulturas de niños, situadas en el suelo, se encuentran cubiertas por esa misma vegetación, lo que consideran una muestra clara del estado actual del cementerio.

El colectivo vecinal afirma que el “abandono es total” y por ello anuncia que hace pública esta denuncia con el objetivo de que se adopten medidas “a la mayor brevedad posible”. En su comunicado reclama de forma literal que el cementerio “debe ser limpiado inmediatamente” y se insta a que “no se mire para otro lado” y se proceda a su limpieza “YA".

Estado del cementerio eclesiástico de Santa Marta de Tera. / Asociacion Las Eras

La asociación incluye en su escrito la referencia a los comentarios de los peregrinos que visitan el lugar para fotografiar la imagen del Santiago Peregrino. Según el comunicado, algunos de estos visitantes preguntan si el cementerio está abandonado y, cuando se les responde que no lo está, “se llevan las manos a la cabeza” al contemplar el estado del recinto, extremo que la entidad utiliza como ejemplo del impacto visual de la falta de mantenimiento.

“Parece ser”, que quien tenga la competencia sobre el cementerio “no respeta ni a nuestros difuntos”, al permitir que el camposanto no se encuentre en un “normal estado de limpieza”, dice la nota de la asociación. “¿Quién es el que no respeta aquí a los difuntos?”, se pregunta.