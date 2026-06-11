Infraestructuras municipales
Farolas deterioradas en el Prado de las Pavas de Benavente: exigen su reparación inmediata
IU denuncia la presencia de “cables al aire” en varias luminarias del parque y alerta del riesgo para menores y usuarios
Izquierda Unida de Benavente ha denunciado el estado en el que se encuentran varias farolas del parque del Prado de las Pavas, algunas con “cables al aire”, una situación que, según la formación, supone un riesgo directo para los niños y el resto de usuarios del espacio público.
La organización política solicita al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benavente la reparación inmediata de estas luminarias y la adopción de medidas que permitan corregir y evitar que este tipo de incidencias continúen produciéndose, recordando que la situación se mantiene “desde hace tiempo”.
Izquierda Unida expresa también su preocupación por la falta de vigilancia y control en los espacios públicos y reclama al Ayuntamiento un refuerzo de la vigilancia policial en las zonas comunes municipales para prevenir riesgos y garantizar la seguridad de los usuarios.
La denuncia se acompaña de un reportaje fotográfico remitido por la formación en el que se recoge el estado de al menos media docena de luminarias en mal estado.
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