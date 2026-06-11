La comarca de Benavente se beneficia de dos PERTE de digitalización del agua en el Páramo Bajo

La Comunidad General de Regantes del Páramo Bajo de León y Zamora, que gestiona el riego de 24.230 hectáreas en siete sectores modernizados y suministra agua a 736 regantes desde el pantano de Riaño a través del Canal del Páramo Bajo, ejecuta simultáneamente dos proyectos del PERTE Digitalización del Ciclo del Agua con una inversión combinada de más de 2,19 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de NextGenerationEU. Ambos proyectos avanzan con pleno éxito y conforme a la planificación establecida.

El PERTE I, aprobado en la primera convocatoria de 2023 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con una ayuda de 1.570.645,44 euros, está ejecutando seis soluciones digitales interconectadas que están transformando la gestión integral del agua en el Páramo Bajo. Los trabajos avanzan conforme al cronograma previsto y los resultados preliminares superan las expectativas.

La solución A está desarrollando el nuevo portal web y sede electrónica, que permitirá a los 736 comuneros realizar trámites en línea con certificado digital o DNIe, eliminando desplazamientos y agilizando la gestión administrativa de toda la comunidad. La solución B moderniza el sistema cartográfico migrando del GIS propietario a herramientas libres e interoperables, generando un inventario actualizado de las 24.230 hectáreas sincronizado con Catastro, SIGPAC y la Confederación Hidrográfica del Duero, con visualización de productos de teledetección sobre el parcelario.

Caudalimetro radar

La solución C instala un caudalímetro radar en el Canal del Páramo Bajo (Villamañán) para medición continua sin contacto con el fluido, y sustituye 843 contadores de 6 pulgadas en los hidrantes de los sectores más antiguos. La solución D, desarrollada junto a TRAGSA e IFAPA con aval científico de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), incorpora la teledetección por satélite al sistema de balance hídrico automatizado mediante índices NDVI/SAVI (modelos OPTIREG y DEMETER) para optimizar los riegos de 12.684 hectáreas.

La solución E ha instalado cuatro estaciones de nivel alto (E3) en el Arroyo de los Reguerales y el Arroyo de Valcavado para monitorizar en continuo la calidad y cantidad de los retornos de riego (nitratos, pH, conductividad, turbidez y temperatura), dando cumplimiento a las exigencias de la Zona Vulnerable a Nitratos «Páramos de León» (Decreto 5/2020). Finalmente, la solución G está sustituyendo 685 equipos remotos de telecontrol IoT en los sectores I, II y V (11.450 ha, 1.011 hidrantes), complementados por un sistema de soporte a la decisión con Machine Learning, Big Data y PowerBI sobre Cloud Azure, respaldado científicamente por la Universidad de Salamanca (USAL) con modelos de predicción hidrológica CauPredicT.

PERTE II

El PERTE II, aprobado en la segunda convocatoria de 2024 con una ayuda de 624.834,80 euros, está ejecutando con igual ritmo y eficacia las dos actuaciones que completan la transformación digital iniciada con el PERTE I. Lejos de ser un proyecto secundario, el PERTE II aborda las necesidades más urgentes de la infraestructura de bombeo y el control volumétrico, cerrando el ciclo de modernización de la comunidad.

La solución C2 del PERTE II está sustituyendo 685 contadores Woltman de transmisión magnética de 6" en los hidrantes de los sectores I, II y V, cuya vida útil legal de doce años establecida por la Orden ICT/155/2020 había vencido. Los nuevos contadores, con relojería IP68 y emisores de pulsos reed, se integran directamente con el sistema de telecontrol IoT del PERTE I para ofrecer telemedida en tiempo real, control individual del consumo por parcela y la posibilidad de cierre automático por consumo excesivo.

La solución G del PERTE II está renovando las siete estaciones de bombeo sustituyendo los arrancadores obsoletos por siete conjuntos de variadores de frecuencia (VDF) de alta eficiencia en cuatro potencias (160, 200, 250 y 315 kW) con tensión nominal 690 V. Aplicando las Leyes de Afinidad, los VDF reducen el consumo eléctrico de forma sustancial al regular con precisión la velocidad de las bombas en función de la demanda real. Los siete servidores SCADA se actualizan a la versión 8.0 de Siemens para integrar los VDF con los sistemas IoT del PERTE I, y se instalan cuatro equipos de climatización y siete extractores centrífugos para garantizar la temperatura óptima de los variadores.

El conjunto de actuaciones contribuye a los ODS 2 (Hambre Cero), ODS 6 (Agua Limpia y Saneamiento), ODS 7 (Energía Asequible y No Contaminante) y ODS 10 (Reducción de Desigualdades), generando empleo cualificado para jóvenes y mujeres rurales y consolidando al Páramo Bajo como uno de los referentes nacionales en gestión digital del regadío, según han informado el MITECO