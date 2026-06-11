Asociaciones
Benavente renueva el convenio con la Asociación del Toro Enmaromado
El acuerdo con la ABTE fija una aportación municipal de 1.000 euros
El Ayuntamiento de Benavente ha renovado para el año 2026 el convenio de colaboración con la Asociación Benaventana del Toro Enmaromado (ABTE), por un importe de 1.000 euros.
El acto de firma del convenio se ha celebrado en el Edificio Administrativo El Ferial, espacio donde se desarrollan habitualmente este tipo de trámites institucionales. En la cita han participado la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, el concejal de Fiestas, Alberto Lorenzo, y el presidente de la asociación taurina, Javier Justel.
La renovación del convenio se enmarca en la línea de apoyo municipal a la ABTE, entidad que, según el Ayuntamiento, “viene realizando en los últimos años” labores de respaldo a la promoción y difusión de las fiestas del Toro Enmaromado.
El Ayuntamiento ha recordado que, “gracias al trabajo de la ABTE, Benavente volverá a acoger un Congreso Nacional de Toros con Cuerda en el año 2027”. Este congreso, de ámbito nacional, se celebrará de nuevo en la ciudad, en continuidad con anteriores ediciones, y se vincula directamente al papel de la asociación en la organización y promoción de eventos relacionados con el Toro Enmaromado y con la modalidad de toros con cuerda.
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