Tres detenidos por lesiones, dos por tráfico de drogas y un prófugo enviado a prisión en las Fiestas del Toro de Benavente

La Subdelegación de Gobierno, que ha estado este miércoles en Benavente con las comandancias de la Guardia Civil de Zamora y Benavente, y la alcaldesa de la localidad, ha hecho un balance positivo en materia de Seguridad en las Fiestas del Toro que han contado con un dispositivo preventivo de más de cien agentes.

Las fiestas se han saldado con varias actuaciones relevantes, aunque sin incidentes graves en materia de seguridad ciudadana. No ha habido peleas multitudinarias aunque sí se ha llevado a cabo la detención de dos varones por tráfico de sustancias estupefacientes, y otras tres personas como presuntas autoras de lesiones y una persona que permanecía buscada por la Justicia desde hacía un año y que, tras ser localizada durante las fiestas, ya ha ingresado en prisión.

Además, en el ámbito de la violencia de género no se registró ninguna agresión sexual durante los festejos. Sí se produjo un quebrantamiento de condena al coincidir en un establecimiento de ocio un maltratador y su víctima, aunque, según precisó la Subdelegación, “esta situación no implicó ninguna detención”.

La alcaldesa, Beatriz Asensio, junto al subdelegado y los mandos de Guardia Civil, durante su intervención. / E. P.

El dispositivo de seguridad desplegado entre el 30 de mayo y el 7 de junio estuvo integrado por cerca de un centenar de agentes de la Guardia Civil, tanto uniformados como de paisano. Según se explicó durante la presentación del balance, el operativo tuvo un carácter “preventivo y disuasorio”, pero también de “auxilio y de ayuda”. Los agentes realizaron numerosas intervenciones de asistencia a personas que sufrieron heridas durante los festejos y también a personas afectadas por intoxicaciones etílicas, que fueron varias a lo largo de la semana festiva.

Entre esas actuaciones de auxilio destaca la atención prestada a cuatro personas golpeadas durante la celebración del Toro Enmaromado del miércoles, así como otras intervenciones relacionadas con problemas derivados del consumo de alcohol o sustancias estupefacientes.

Función "preventiva" del dispositivo

El capitán de la Guardia Civil en Benavente, Enrique Miguel Vicente, subrayó que los buenos resultados obtenidos responden precisamente a la función preventiva del dispositivo. “Esa prevención nos lleva a evitar cualquier tipo de alteración del orden público, no solo en los festejos taurinos, sino también durante el tiempo de ocio, especialmente en noches y madrugadas tanto del 2 y el 3, como del fin de semana del 6 y el 7 de junio”.

El mando destacó también que los incidentes habituales en este tipo de celebraciones fueron escasos. “Debemos decir que los hechos habituales en este tipo de fiestas, como suelen ser lesiones, comas etílicos y demás, han sido mínimos”. En la misma línea, recordó que no se registraron situaciones graves vinculadas al ocio nocturno. “No hemos tenido situaciones graves, de peleas con ocasión de zonas de ocio, de consumo de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes, más allá de dos pequeños conatos, pero sí hemos de recordar que la actuación conjunta de Guardia Civil y Policía Local ha sido un éxito”.

El capitán de Benavente informa sobre el dispositivo. / E. P.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, atribuyó el resultado positivo de las fiestas al comportamiento de la ciudadanía y al trabajo coordinado de los cuerpos de seguridad. “Ha sido un gran esfuerzo por parte de la Guardia Civil de Zamora, pero el resultado es positivo”.

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, realizó igualmente una valoración favorable del dispositivo desplegado durante la semana festiva y agradeció el esfuerzo realizado por la Guardia Civil. “Creo que es muy importante que los ciudadanos, no solo los benaventanos, sino también los que nos vienen a visitarnos, se sientan con esa seguridad, porque son días en los que hay muchísima gente, la gente quiere estar disfrutando de la fiesta, y es importante la seguridad en el caso de verse en situaciones con gran afluencia o en situaciones en las que puede ocurrir algo. La coordinación entre administraciones para mí es muy importante”.

La regidora quiso destacar además el comportamiento general de participantes y visitantes. “Comportamiento cívico en general de todos los benaventanos, de las personas que han venido a visitarnos también, porque el balance en materia de seguridad desde nuestro punto de vista es positivo, y es de agradecer la colaboración institucional que realizamos en todo momento”.