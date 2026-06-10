Stop Biogás pide al Ayuntamiento de Benavente información sobre las plantas proyectadas en la comarca

Representantes de los colectivos Stop Biogás Zamora y Stop Biogás Comarca de Benavente han solicitado al Ayuntamiento de Benavente información relacionada con la posible implantación de plantas de biogás en la comarca.

En su escrito expresan su inquietud por los potenciales impactos medioambientales, paisajísticos, de infraestructuras y de calidad de vida que estas instalaciones podrían generar en la provincia y argumentan ser conscientes del debate actual sobre el modelo energético, pero subrayan su preocupación por los efectos negativos que instalaciones industriales de gran escala podrían provocar en la comarca.

Entre los impactos mencionados figuran olores en áreas colindantes, depreciación del suelo, incremento del tráfico de vehículos pesados, posibles afecciones a los acuíferos y repercusiones en la calidad de vida y la salud pública.

Postura transparente

La plataforma destaca la necesidad de que el Ayuntamiento benaventano mantenga una postura transparente e informada sobre estos proyectos, al considerarlo la institución más cercana al ciudadano y responsable de la ordenación del territorio. El escrito insiste en que la entidad local debe actuar como garante del bienestar municipal ante iniciativas industriales de este tipo.

La petición de información se estructura en cuatro puntos. El primero pide conocer la postura oficial del equipo de gobierno y del pleno municipal respecto a la instalación de plantas de biogás en la comarca, con el fin de aclarar la posición institucional ante estos proyectos.

El segundo punto solicita información sobre si el planeamiento urbanístico vigente o la normativa municipal permiten la implantación de actividades industriales de esta naturaleza. Los solicitantes buscan determinar la compatibilidad de estas instalaciones con el Plan General de Ordenación Urbana y con las disposiciones locales que regulan el uso del suelo.

El tercer apartado pregunta si el Ayuntamiento ha recibido alguna solicitud de información, licencia de obras, compatibilidad urbanística o autorización de actividad por parte de empresas promotoras de plantas de biogás. El objetivo es conocer si existen trámites iniciados o comunicaciones formales relacionadas con proyectos de este tipo.

El cuarto punto requiere saber si el Ayuntamiento ha mantenido contacto con otros municipios próximos donde ya existan proyectos aprobados para instalar plantas de biogás, dado que, aunque no se ubiquen en el término municipal, sus efectos podrían repercutir igualmente en la comarca.