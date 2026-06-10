LatemAluminium cumple dos años de parón en el polígono de Villabrázaro

LatemAluminium, la empresa que iba a desarrollar un ambicioso proyecto de producción de aluminio, permanece completamente bloqueada más de dos años después del inicio del ERTE anunciado y aplicado el 3 de mayo de 2024, una medida que afectó a la totalidad de la plantilla.

Desde esa fecha, las plantas del polígono de La Marina, en Villabrázaro-San Román del Valle y Villadangos del Páramo (León) mantienen un parón absoluto, sin producción, sin actividad auxiliar y sin avances en los proyectos industriales anunciados en años anteriores.

El 24 de octubre de 2024, la compañía comunicó formalmente el preconcurso de acreedores, iniciando un proceso que ha ido encadenando tres prórrogas judiciales consecutivas.

Prórrogas

La primera, concedida el 22 de enero de 2025, extendió el plazo hasta el 10 de abril; la segunda, el 15 de abril, lo amplió hasta el 10 de julio; y la tercera, el 11 de julio, lo prolongó hasta el 30 de septiembre de 2025. Finalizado ese periodo, la empresa presentó en diciembre de 2025 un plan de reestructuración fuera de plazo, según la documentación pública disponible.

Desde entonces, el procedimiento permanece en manos del Juzgado de lo Mercantil número 4 de Oviedo, que no ha dictado ninguna resolución, auto ni edicto sobre la admisión, rechazo u homologación del plan.

Los dos edificios construidos en Villabrázaro. / J. A. G.

Las plataformas oficiales de consulta pública del Ministerio de Justicia únicamente permiten verificar que el expediente sigue en trámite, sin que exista ninguna publicación accesible para personas no personadas en el procedimiento. La información detallada del expediente continúa restringida a las partes.

La ausencia de una resolución judicial mantiene a la compañía en una situación de bloqueo total, sin capacidad para reactivar la actividad industrial ni para ejecutar inversiones o planes de viabilidad.

La última operación societaria conocida sigue siendo la ampliación de capital de 1,45 millones de euros, registrada en 2025, sin que consten movimientos posteriores en el Registro Mercantil.

En el plano institucional, la Junta de Castilla y León mantiene el proyecto como Industrial Prioritario, una catalogación que no puede traducirse en nuevas líneas de apoyo mientras no exista una decisión judicial que clarifique el futuro de la empresa.

Mientras tanto, la plantilla continuaría en ERTE desde mayo de 2024, sin previsión de reincorporación y sin actividad productiva que permita anticipar una reactivación a corto plazo. Las instalaciones industriales permanecen detenidas, sin operaciones y sin señales de recuperación operativa.