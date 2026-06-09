Somacyl imputa en la factura del agua de la Mancomunidad de Benavente 205.000 euros de "deuda inexistente"

La Sociedad de Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) remitió la semana pasada la segunda factura del agua a los 31 ayuntamientos de la Mancomunidad de la ETAP de Benavente Los Valles y de nuevo las quejas se han disparado, y más aún al remitir copia del convenio suscrito y rubricado entre los órganos directivos de la agrupación de municipios, que preside la alcaldesa de Benavente, y la sociedad regional.

En este documento, la deuda imputada a los ayuntamientos no se correspondería con la reconocida por al menos nueve consistorios. Esta situación quedó de manifiesto en las sucesivas asambleas celebradas en Benavente antes del cambio de la sociedad gestora. Los concejales delegados terminaron votando a favor de que la gestión, hasta ese momento en manos de Acuaes, pasara a manos de Somacyl, pero antes se corrigieron los datos erróneos y se pactó cómo serían los costes de explotación.

En estas reuniones, nueve ayuntamientos evidenciaron que no tenían deuda contraída con Acuaes, por lo que el borrador de convenio incluyó un anexo que recogía solo los diez consistorios que sí debían dinero a Acuaes y pasaban a tener esa deuda con Somacyl.

Benavente: de 300.000 a 145.000 euros

Sin embargo, el convenio firmado no fue este, sino el borrador anterior que imputaba esa deuda inexistente y que suma un total de 1,1 millones de euros, frente a los 895.000 euros de deuda real.

En la lista de ayuntamientos con deuda, los municipios afectados, incluyendo los que están al corriente de pago, ven disparada su deuda a excepción de Benavente, que de adeudar en realidad 300.000 euros, aparece en el convenio con una deuda de 145.000 euros.

Cuadro con las deudas imputadas por Somacyl y la que realmente tienen los ayuntamientos. / J. A. G.

Algunos ayuntamientos han pedido explicaciones y solicitado una convocatoria urgente de la asamblea de concejales, que podría reunirse de forma extraordinaria con un cuarto de los votos delegados.

Somacyl ha contestado a los alcaldes que han pedido explicaciones. En una de estas comunicaciones, la Sociedad de Medio Ambiente de Castilla y León reconoce que "la información utilizada para formalizar el convenio no coincide completamente con la situación existente en la fecha de entrada en vigor" y anuncia una regularización de las cantidades una vez la Mancomunidad aporte los datos definitivos, según dice.

"Una vez se reciba y valide la información definitiva pendiente de aportar por la Mancomunidad, se procederá a regularizar las cantidades que correspondan y, en su caso, a realizar el correspondiente abono de los importes facturados indebidamente", añade.

Sin embargo, esos datos ya figuraban en el supuesto borrador definitivo de convenio, aunque finalmente el rubricado incluyera los datos anteriores, que eran inexactos.

Somacyl también se refiere al reparto de los costes fijos de explotación que, según argumenta, incluiría el coeficiente de participación de cada uno de los 31 municipios de la Mancomunidad. Este coeficiente saldría del acuerdo alcanzado en las asambleas previas al cambio de sociedad gestora y ponderaría en un 60% el consumo de agua y en un 40% la población de cada municipio. Sin embargo, este coeficiente de participación sería superior en al menos un 10% en algunos casos al que figuraba en 2024, lo que supone también una elevación del precio anual que paga cada municipio por el agua que consume.