Ocho desempleados se forman en jardinería a través del programa mixto de Villanázar

El Ayuntamiento de Villanázar desarrolla desde el pasado mes de marzo el Programa Mixto de Formación y Empleo “Recuperación de zonas verdes en Villanázar y anejos”, una iniciativa que se prolongará hasta el próximo 31 de agosto y que ofrece formación y experiencia laboral a ocho alumnos.

El proyecto cuenta además con un capataz y una docente, y tiene como finalidad la limpieza, mantenimiento y recuperación de espacios verdes tanto en Villanázar como en sus municipios pedáneos de Mózar de Valverde y Vecilla de Trasmonte.

A través de esta actuación, los participantes reciben formación teórica y práctica relacionada con el oficio de jardinero, con el objetivo de facilitar su futura incorporación al mercado laboral. Al finalizar el programa obtendrán el certificado de profesionalidad de actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería.

Los trabajos previstos incluyen la adecuación y mejora de parques, jardines y otras áreas de interés ambiental repartidas por el municipio. Entre ellas se encuentran espacios como las Lagunas de Carrales, el entorno de la ermita de Vecilla o el Parque Redondal de Mózar.

La iniciativa está cofinanciada por la Junta de Castilla y León, a través del ECYL, y combina la formación de los participantes con actuaciones destinadas a mejorar y conservar diferentes zonas de uso público del municipio.