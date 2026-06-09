La Escuela de Folklore de Camarzana de Tera despide el curso con un festival en el que los alumnos y alumnas han mostrado al público lo aprendido durante los últimos meses de formación. Estudiantes, profesores, familiares y vecinos han podido compartir una tarde en la que se ha puesto en valor el esfuerzo realizado durante el curso y también que las nuevas generaciones siguen encontrando en la música tradicional un espacio donde aprender, disfrutar y participar activamente en las celebraciones de los pueblos.

Desde el inicio de las clases en septiembre han pasado por la escuela alrededor de 70 alumnos, repartidos entre las distintas especialidades que integran la oferta formativa. El festival final ha permitido comprobar sobre el escenario la evolución de quienes durante todo el curso han dedicado parte de su tiempo libre a aprender y perfeccionar disciplinas ligadas a la música y al baile tradicional.

el folclore sigue sonando con fuerza en Camarzana de Tera / Eva Ponte

La programación reunió las diferentes enseñanzas impartidas por los cuatro profesores que han estado al frente de las aulas durante este curso. Adrián dirigió las clases de baile y pandereta, una combinación en la que el ritmo y el movimiento van de la mano y que quedó reflejada en las actuaciones presentadas durante la clausura.

Escuela de Folklore de Camarzana de Tera. / E. P.

También tuvo protagonismo el trabajo desarrollado por Ana Melly en las clases de canto y pandereta. Sus alumnos mostraron cómo ambas disciplinas se complementan dentro del repertorio tradicional, donde la voz y la percusión forman una unión inseparable en muchas de las piezas populares.

Clausura de la Escuela de Folklore de Camarzana de Tera. / Eva Ponte

Por su parte, Marta estuvo al frente de la escuela de percusión y bombo. Durante el festival pudo apreciarse el dominio del ritmo adquirido por los participantes, una de las bases de muchas manifestaciones folclóricas.

La dulzaina cerró el recorrido por las distintas especialidades. Bajo la dirección de José Manuel, los alumnos trabajaron durante el curso en el aprendizaje de uno de los instrumentos más característicos de la música tradicional, responsable de muchas de las melodías que han acompañado durante generaciones las celebraciones populares.

Clausura de la Escuela de Folklore de Camarzana de Tera. / Eva Ponte

El festival puso así el punto final a un año de formación que ha permitido aprender baile, canto o instrumentos tradicionales y garantizar la presencia de músicos en fiestas y encuentros populares.