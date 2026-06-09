Anpba pide a la Junta toda la documentación sobre los chiquibueyes de las fiestas de Benavente

La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA) ha presentado una solicitud formal de acceso a la información pública ante la Junta de Castilla y León para esclarecer todo el recorrido administrativo de los chiquibueyes dentro de las fiestas del Toro Enmaromado.

El festejo fue denegado inicialmente y luego autorizado. Por ello, la protectora solicita copias de la resolución de denegación de autorización; copia de la resolución o resoluciones que, en su caso, hayan permitido la recuperación del espectáculo; y copia de la documentación sanitaria y de movimiento de los animales; y guías de traslado de animales.

La asociación pretende así conocer si se emitieron, denegaron o modificaron las guías de traslado vinculadas a estos festejos teniendo en cuenta que la Junta denegó inicialmente la autorización y el Ayuntamiento benaventano en un comunicado llegó a calificar la negativa regional a permitir el espectáculo de "injusta y vacía de cualquier justificación jurídica".

A la denegación inicial sucedió el mismo día de inauguración de las fiestas el anuncio de que los chiquibueyes habían sido autorizados. ANPBA justifica su petición en la necesidad de conocer con precisión qué decisiones administrativas se adoptaron antes y después de la suspensión.