Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Zamora CF pone a la venta las entradas para la finalHorarios Zamora CF - SabadellNuevos grados FP en ZamoraDirecto del papa León XIVInforme regantes Duero
instagramlinkedin

Festejos populares

Anpba pide a la Junta toda la documentación sobre los chiquibueyes de las fiestas de Benavente

Reclama copias de solicitudes, denegaciones, posibles autorizaciones y guías de traslado tras denegar el permiso y luego concederlo

Un encierro de chiquibueyes.

Un encierro de chiquibueyes. / J. A. G.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

J. A. Gil

Benavente

La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA) ha presentado una solicitud formal de acceso a la información pública ante la Junta de Castilla y León para esclarecer todo el recorrido administrativo de los chiquibueyes dentro de las fiestas del Toro Enmaromado.

El festejo fue denegado inicialmente y luego autorizado. Por ello, la protectora solicita copias de la resolución de denegación de autorización; copia de la resolución o resoluciones que, en su caso, hayan permitido la recuperación del espectáculo; y copia de la documentación sanitaria y de movimiento de los animales; y guías de traslado de animales.

La asociación pretende así conocer si se emitieron, denegaron o modificaron las guías de traslado vinculadas a estos festejos teniendo en cuenta que la Junta denegó inicialmente la autorización y el Ayuntamiento benaventano en un comunicado llegó a calificar la negativa regional a permitir el espectáculo de "injusta y vacía de cualquier justificación jurídica".

Noticias relacionadas y más

A la denegación inicial sucedió el mismo día de inauguración de las fiestas el anuncio de que los chiquibueyes habían sido autorizados. ANPBA justifica su petición en la necesidad de conocer con precisión qué decisiones administrativas se adoptaron antes y después de la suspensión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents