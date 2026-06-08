La Maroma Solidaria de la AECC en Benavente supera expectativas y recauda cerca de 23.000 euros

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Benavente expresa su agradecimiento a todas y cada una de las personas que participaron en la Marcha Contra el Cáncer XI Maroma Solidaria el pasado sábado 23 de mayo y que ha logrado recaudar cerca de 23.000 euros para apoyar la investigación contra el cáncer.

"Queremos agradecer también, a las instituciones que nos brindan su apoyo incondicional, como el Ayuntamiento de Benavente y la Diputación de Zamora; a la Fundación Caja Rural siempre al lado de nuestra asociación; a los patrocinadores y colaboradores sin los que no sería posible llevar a cabo este evento. A Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja que velan para que todo discurra con normalidad. A las asociaciones taurinas, ABTE, Charamandanga, Gente del Toro y La Reata Benaventana, que hacen visible la "Maroma de la Solidaridad"".

Y cómo no a los voluntarios y profesionales que dedican su tiempo y esfuerzo para que sea un día festivo para todos.

En definitiva, la asociación da las gracias a Benavente y comarca "porque todos juntos hemos conseguido recaudar cerca de 23.000 euros para apoyar la investigación en cáncer y seguir prestando servicio gratuito a pacientes y sus familias".