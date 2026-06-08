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La Maroma Solidaria de la AECC en Benavente supera expectativas y recauda cerca de 23.000 euros

La junta local agradece a todas y cada una de las personas que participaron en la Marcha Contra el Cáncer

La XI Maroma Solidaria de la AECC de Benavente, en imágenes

La XI Maroma Solidaria de la AECC de Benavente, en imágenes

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Eva Ponte

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Benavente expresa su agradecimiento a todas y cada una de las personas que participaron en la Marcha Contra el Cáncer XI Maroma Solidaria el pasado sábado 23 de mayo y que ha logrado recaudar cerca de 23.000 euros para apoyar la investigación contra el cáncer.

"Queremos agradecer también, a las instituciones que nos brindan su apoyo incondicional, como el Ayuntamiento de Benavente y la Diputación de Zamora; a la Fundación Caja Rural siempre al lado de nuestra asociación; a los patrocinadores y colaboradores sin los que no sería posible llevar a cabo este evento. A Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja que velan para que todo discurra con normalidad. A las asociaciones taurinas, ABTE, Charamandanga, Gente del Toro y La Reata Benaventana, que hacen visible la "Maroma de la Solidaridad"".

Y cómo no a los voluntarios y profesionales que dedican su tiempo y esfuerzo para que sea un día festivo para todos.

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En definitiva, la asociación da las gracias a Benavente y comarca "porque todos juntos hemos conseguido recaudar cerca de 23.000 euros para apoyar la investigación en cáncer y seguir prestando servicio gratuito a pacientes y sus familias".

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