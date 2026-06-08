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"Sin incidentes destacables" en materia de Seguridad en las Fiestas del Toro de Benavente

El Ayuntamiento hace un balance "muy positivo" de la celebración de los festejos en materia de Seguridad

Agentes de Guardia Civil durante la carrera de Cardilisto.

Agentes de Guardia Civil durante la carrera de Cardilisto. / E. P.

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Eva Ponte

El Ayuntamiento de Benavente realiza un balance “muy positivo” de la celebración de las Fiestas del Toro Enmaromado 2026, que han registrado “una elevada participación ciudadana y una notable afluencia de visitantes en los numerosos actos programados”.

Explica el Ayuntamiento que “a pesar de la elevada participación de vecinos y visitantes, las celebraciones se han desarrollado con total normalidad y sin incidencias destacables en materia de Seguridad, gracias al amplio dispositivo coordinado entre Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y servicios sanitarios”.

Con motivo de las fiestas, se han reforzado los servicios de seguridad, vigilancia y regulación del Tráfico en los principales puntos de concentración de público, así como en los diferentes actos festivos organizados, “garantizando el correcto desarrollo de las actividades programadas”.

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El Ayuntamiento agradece a todas aquellas personas que durante estos días han trabajado para garantizar la seguridad, la limpieza y los diferentes servicios públicos, así como en general, la colaboración y el “comportamiento ejemplar de vecinos, peñas, colaboradores en los festejos y visitantes, que han contribuido al buen ambiente y al éxito de las fiestas del Toro Enmaromado 2026”.

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