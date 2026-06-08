Camarzana mantiene viva la festividad del Corpus con actos de fe y convivencia

Camarzana de Tera ha vuelto a celebrar la festividad del Corpus Christi, una de las citas religiosas más tradicionales del calendario local. La jornada reunió a vecinos y autoridades en torno a una celebración que combina los actos litúrgicos con momentos de convivencia.

Los actos comenzaron con una misa concelebrada por el párroco Raúl Vega. Tras la ceremonia, la Santa Custodia salió en procesión bajo palio por las calles del municipio, en un recorrido que evocó estampas de otras épocas, cuando el trazado se cubría con ramas y tomillo y los balcones se adornaban para el paso del Santísimo.

Celebración del Corpus en Camarzana de Tera. / E. P.

La celebración también recordó algunas costumbres que durante años formaron parte de esta festividad. Entre ellas, la participación de los niños y niñas que habían recibido la Primera Comunión, encargados de lanzar pétalos de rosa durante la procesión, o los balcones engalanados con colchas y alfombras que acompañaban el recorrido.

Uno de los momentos más destacados tuvo lugar ante el Ayuntamiento, donde se instaló un altar decorado con bordados blancos. Allí se congregaron fieles y representantes municipales para participar en un acto cargado de simbolismo dentro de una celebración profundamente vinculada a la tradición religiosa del pueblo.

Procesión del Corpus en Camarzana de Tera. / E. P.

Ya por la tarde, el protagonismo pasó a un encuentro más social. El Ayuntamiento invitó a los vecinos a una merienda popular en la que no faltó el escabeche, un producto muy ligado a este tipo de reuniones en la comarca de Los Valles.