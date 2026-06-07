El Toro Enmaromado de Benavente se despide con una fiesta multitudinaria y calles llenas de residuos

Benavente celebra hoy el Corpus Christi sumido en la resaca de fiestas. La de anoche fue la imagen de las calles llenas de gente, la música sonando en distintos puntos del centro urbano y gran actividad en los distintos establecimientos hosteleros de la zona centro que dejó estampas de una ciudad volcada con sus fiestas. Sin embargo, esa cara más festiva ha tenido también su contrapunto.

Las banderas de todas las peñas en los balcones de la Plaza Mayor. / E. P.

Como ocurriera en otras noches, pero en esta aún más visible, han sido grandes cantidades de residuos las acumuladas en diferentes zonas. Vasos de plástico, botellines, envases y otros desperdicios se amontonaban junto a papeleras desbordadas y en las inmediaciones de algunos negocios, sobre los escaparates, bancos, en el suelo o las jardineras. A ello se sumó el persistente olor a orines en varias calles céntricas, por algunas de ellas se hacía imposible pasar, una circunstancia que pone en el punto de mira la falta de civismo, pese a los esfuerzos realizados para habilitar urinarios para evitar precisamente esto.

Así quedó la Plaza tras la despedida de peñas. / E. P.

Ese contraste entre la celebración y la imagen posterior de algunas calles marcó el cierre de una edición que deja momentos para el recuerdo, una participación mermada en algunas actividades y multitudinaria en otras y una intensa programación desarrollada durante más de una semana.

Despedida de peñas

Despedida de peñas en la Plaza Mayor. / E. P.

La noche de despedida de las fiestas ha estado protagonizada por las peñas oficiales del Toro. El momento más simbólico de la noche llegó con la concentración de los peñistas en la Plaza Mayor. Allí, representantes de cada una de ellas hicieron ondear sus banderas desde los balcones del Ayuntamiento mientras las charangas interpretaban al unísono el emblemático "Amigo conmigo vente" que corearon los presentes, además de otros temas reconocibles de estas fiestas.

Peñistas de San Isidro durante su especial despedida. / E. P.

Tras ese encuentro conjunto, cada peña continuó su propio recorrido por las calles del centro, acompañada por la música de charangas y por los elementos distintivos que identifican a cada grupo. Luces, sombreros, accesorios decorativos y todo tipo de complementos aportaron color y muchas luces en esta noche especialmente concurrida, la de mayor participación de toda la semana festiva.

Entre todas ellas destacó la Peña San Isidro, que este año ha celebrado su 50 aniversario. Su despedida fue especial y congregó a numerosas personas en la zona del toril.

Despedida de la Peña San Isidro. / E. P.

No faltó el especial carro de Te Ayudo Yo Valiente. / E. P.

Las charangas animaron la noche durante horas. / E. P.