La procesión del Corpus pone el broche final a la Semana Grande de Benavente

Con la procesión del Corpus Christi, Benavente despide oficialmente una intensa Semana Grande. El desfile procesional ha vuelto a recorrer este domingo las calles de Benavente tras una hora de celebración de la Eucaristía en la iglesia de Santa María. Una celebración arraigada en la ciudad que en los últimos años se ha ido renovando. En esta edición ha vuelto a reunir a más de una quincena de cofradías y hermandades, además de vecinos y vecinas que acompañaron el paso de la Custodia en una de las citas religiosas que ha cogido fuerza en los últimos años en el calendario local.

Procesión del Corpus Christi en Benavente. / Eva Ponte

La comitiva partió desde la iglesia de Santa María con la participación de los niños y niñas que este año han recibido la Primera Comunión, encargados de cubrir el recorrido con pétalos de rosa a medida que avanzaba el cortejo. Junto a ellos desfilaron representantes de las distintas cofradías y hermandades de la ciudad, así como autoridades locales y la Banda de Música Maestro Lupi, que puso el acompañamiento sonoro a la procesión.

Procesión del Corpus Christi en Benavente. / Eva Ponte

La Custodia volvió a procesionar sobre las andas de plata diseñadas por el orfebre Juan de Figueroa, recuperadas ya hace dos años para esta celebración. El recorrido condujo a los participantes desde Santa María hasta la Plaza Mayor por Herreros para regresar por esta misma calle.

Procesión del Corpus Christi en Benavente. / Eva Ponte

Uno de los puntos más destacados del itinerario se encontraba precisamente en la Plaza Mayor, donde se instaló un altar efímero en la fachada de la Casa Consistorial. Allí se realizó una de las paradas más significativas de la procesión, con la Custodia presidiendo el acto ante numerosos fieles congregados en el centro de la ciudad.

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Procesión del Corpus Christi en Benavente. / Eva Ponte

La pieza utilizada para la celebración es una custodia de corte clásico de principios del siglo XX, propiedad de la iglesia de Santa María. Está realizada en metal con baño de oro y adornada con piedras semipreciosas, convirtiéndose cada año en uno de los elementos más representativos de esta festividad. En esta ocasión se llevó a cabo también la bendición de varios bebés, algo que se ha incorporado este año a la procesión.