"Cardilisto" reabre el debate sobre el toro que necesita Benavente y se valora la programación "para todos los gustos"

Las Fiestas del Toro Enmaromado 2026 han llegado a su fin dejando un balance positivo por parte del Ayuntamiento, aunque también una reflexión que vuelve a cobrar fuerza entre aficionados y organización: qué perfil de toro necesita actualmente Benavente para garantizar el desarrollo completo de uno de sus festejos más emblemáticos.

La cuestión surge después de una edición marcada por dos realidades muy distintas. Por un lado, el toro del miércoles, perteneciente a una ganadería de reconocido prestigio, que no pudo completar el recorrido tradicional en las condiciones previstas. Por otro, Cardilisto, el astado corrido este sábado, que recorrió íntegramente las calles de la ciudad en apenas 27 minutos y dejó un buen sabor de boca entre los asistentes. Precisamente sobre esta cuestión se ha pronunciado el concejal de Fiestas, Alberto Lorenzo, quien reconoce que la experiencia de los últimos años invita a la reflexión.

Cientos de personas en la calle Los Carros, con Glorificado. / Eva Ponte

"Ahora se pone encima de la mesa un dilema para todo el mundo, a ver si lo que necesita Benavente es algo de este tipo, o es algo de renombre. Y bueno, nosotros siempre trabajamos con la ilusión y creemos que la recompensa es lo que hemos disfrutado la carrera del enmaromado del sábado".

Concierto de America de Vigo, en la Plaza Mayor. / E. P.

Lorenzo evitó aventurar decisiones de futuro, aunque admitió que el debate existe y que forma parte de las conversaciones que deberán abordarse una vez concluidas las fiestas.

"A veces no sabemos qué anteponer, entonces las polémicas siempre están en la calle y un cargo de este tipo tiene mucha presión. Por eso la liberación, cuando uno sale inmediatamente de cuando ve llegar al toro, son muchos sentimientos que se contraponen. No es momento de hablar, pero sí que en la mesa está. Está ahí en las calles, lo hemos vivido este año, lo hemos vivido el año pasado y bueno, pues en función de eso vamos viendo".

"Glorificado" a su paso por calle Herreros. / E. P.

Fiesta para "todos los gustos"

Más allá del apartado taurino, la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, realizó una primera valoración positiva de las celebraciones, aunque recordó que será necesario analizar con más detenimiento todos los aspectos durante los próximos días. "Queda todavía por analizar. Siempre después de las fiestas nos sentamos, tanto Alberto como yo, para ver qué ha podido fallar y qué no".

No obstante, la regidora se mostró satisfecha con el desarrollo general de la programación. "Yo creo que de momento es un balance positivo. A nivel de conciertos han estado muy bien. Lo que a mí me llega de la gente que nos ha podido ver es que ha gustado mucho".

La orquesta Marsella logró atraer a numeroso público. / E. P.

Asensio destacó además la variedad de propuestas incluidas en el programa festivo. "Ha habido para todos los gustos, en el sentido de que ha habido conciertos o variación en cuanto al propio espectáculo. Y en general ha estado muy bien".

Entre los aspectos que deberán analizarse figura también el cambio horario introducido este año en los toros de cajón matinales, una modificación que, según las primeras impresiones recogidas por el Ayuntamiento, ha obtenido una respuesta favorable. "Incluso los propios toros de cajón de por la mañana, el balance también ha sido positivo para ese cambio que íbamos a analizar de horario. A día de la fecha, por lo menos, aunque ya insisto en que analizaremos con más profundidad ya de cara a la próxima semana, ha sido un balance satisfecho en cuanto a asistencia de gente, que ha habido bastante afluencia también".