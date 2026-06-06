El torito enmaromado Cardilisto conquista Benavente en una carrera rápida y deja el mejor sabor de boca de la Semana Grande

El torito del alba de este sábado, Cardilisto, el utrero de La Campana completó el recorrido en 27 minutos, realizó los descansos en las tres argollas y protagonizó intensos momentos en calles como Matadero, Herreros y la de Los Carros. En cuanto al balance de incidencias, el Hospital de Campaña atendió un traumatismo craneoencefálico leve, y el el punto de Santa María se atendió una contusión en una pierna en la Plaza de La Madera. Hubo que lamentar también varios esguinces. El jabonero charro deja ahora abierto el debate sobre el toro enmaromado que es más adecuado para la carrera tradicional de Benavente.

Salida del torito del alba Cardilisto. / E. P.

La salida fue uno de los momentos más espectaculares de la tarde. Tras unos segundos iniciales en los que el toro pareció tomar referencias y adaptarse al entorno, arrancó con fuerza para ofrecer unas primeras calles de enorme intensidad. Especialmente emocionante resultó su paso por la calle Matadero, donde algunos corredores coincidían en señalar que hacía años que no se recordaba una arrancada semejante.

La maroma al paso por calle Herreros. / E. P.

La velocidad y la transmisión del animal marcaron buena parte del recorrido. En Herreros volvió a demostrar su poderío, obligando a los corredores a extremar la precaución. Cardilisto avanzaba decidido y cuando fijaba un objetivo lo hacía con determinación, generando momentos de emoción y peligro que fueron recibidos con aplausos por el público.

El torito del alba iniciando la carrera desde calle Las Eras. / E. P.

La primera parada en la argolla de Santa María se prolongó durante algo más de tres minutos. Allí se vivió uno de los momentos de mayor incertidumbre de la tarde cuando el toro se echó encima de los encargados de la argolla durante la maniobra de salida. Uno de los colaboradores recibió algunos golpes tras quedar atrapado momentáneamente entre el animal y la maroma, aunque sin consecuencias de gravedad.

Poco después, la cuerda llegó a enredarse y la rápida intervención del doblador permitió solventar la situación. Cardilisto apenas tardó unos segundos en recuperar el ritmo. Levantó la cabeza, volvió a centrarse y continuó avanzando con la misma intensidad que había mostrado desde el inicio.

Cardilisto saliendo del toril. / E. P.

En la plaza San Martín volvió a encontrar espacios y los corredores supieron respetar las distancias necesarias para facilitar su avance. Desde allí afrontó la bajada hacia la Cuesta del Río, donde dudó brevemente mientras se reorganizaba la maroma, antes de reemprender la marcha con decisión.

Uno de los instantes más celebrados llegó en Juan Carlos I. Desde allí la bajada fue espectacular, tanto por la velocidad del toro como por la enorme cantidad de personas acompañándolo. La maroma dibujó continuos zigzags, lejos de avanzar tensa, una imagen que los aficionados destacaban al término del festejo.

Cardilisto, el Torito del Alba del sábado. / E. P.

Tras completar también las paradas testimoniales en las dos argollas restantes, Cardilisto culminó su recorrido entre aplausos, cerrando el capítulo taurino de la Semana Grande de este año.

Balances de la carrera

Al término de la carrera, la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, destacó la labor de todas las personas implicadas en el festejo y señaló que estaba "muy emocionada" y "muy contenta" por el desarrollo de la jornada. La regidora quiso agradecer el trabajo de colaboradores, enmaromadores, corredores, voluntarios de Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil y del propio concejal de Fiestas, además de poner en valor la aportación de la ganadería. "Ha sido un gran toro y yo creo que el sábado va a adquirir un renombre especial con este toro", afirmó.

Cardilisto, el Torito del Alba, a su paso por San Martín. / E. P.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Alberto Lorenzo, aseguró que la carrera representó exactamente el modelo de festejo que buscan ofrecer a la ciudad. "Esto es lo que queríamos y por lo que luchamos siempre, disfrutar nuestro festejo y ofrecerlo al pueblo", señaló. Lorenzo destacó la potencia del animal y llegó a afirmar que se trata de "uno de los utreros más fuertes que se van a ver, no solo en Castilla y León, sino a nivel nacional". También subrayó que el comportamiento del toro fue determinante para el desarrollo de la carrera y volvió a elogiar la actuación de los corredores, cuyo comportamiento calificó de ejemplar.

Bajada por la calle Los Carros. / E. P.

Desde la ganadería La Campana, Diego Carretero reconoció la sorpresa que les produjo vivir por primera vez el Toro Enmaromado. "Nos llevamos una grata ilusión de haber venido y nos quedamos muy sorprendidos con todo lo que mueve y cómo se vive la fiesta", señaló. El ganadero aseguró marcharse "súper orgulloso" y con ganas de regresar en futuras ediciones, destacando además que "con un ayuntamiento así da gusto trabajar".