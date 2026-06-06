La pasión taurina toma las calles en el viernes del Toro, en Benavente

La del viernes ha sido una jornada intensa en cuanto a festejos y otras actividades taurinas que se han venido a sumar a la música en directo, pasacalles de charangas y actividades para niños y mayores, así como la comida popular a base de arroz a la zamorana.

Comenzó la jornada con la suelta del toro del cajón de La Reata, “Ferroviario”, un cinqueño de La Campana, con porte imponente, que hizo un recorrido sin sobresaltos. Dejó espacio para el lucimiento de los participantes y llegó al toril en tiempo. El sobresaliente

Eva Ponte

Siguieron después los toros de Charamandanga, los de los Condes Duques, de la ganadería Taurovemar. Primero la suelta de Garlito que llevó al recorrido varios pases de toreo de calle. Salió al recorrido sin previo aviso y llegó a Sancti Spiritus donde no faltó el buen hacer del director de lidia, que en los últimos años es una pieza indispensable en los festejos tradicionales con el toro como protagonista.

GALERÍA: Imágenes que dejó las sueltas de los toros del cajón de Charamandanga / Eva Ponte

Y después llegó Artillero, que dio carreras más rápidas y siguió improvisados capotes en varios tramos del recorrido. El buen juego de este astado permitió a los de Charamandanga dirigir los pasos del astado de vuelta al inicio del recorrido y siguió una segunda carrera, ya más lenta, hasta el toril viejo.

Eva Ponte

La suelta de los toros del cajón en horario de mañana dividió las opiniones de quienes no ven bien el corte de calles y falta de acceso a negocios en jornada laboral y quienes apuestan por estos festejos para acerca a la ciudad numerosos visitantes.

Toro del cajón de Charamandanga. / Eva Ponte

En esta edición los toros del cajón han pasado sin sobresaltos. Esta mañana taurina daba por finalizada antes de las 13:30 horas sin lamentar heridos. El Hospital de Campaña estaba situado en la zona del Cuartel de la Guardia Civil.

GALERÍA: El toro del cajón de La Reata, de las fiestas de Benavente, en imágenes / Eva Ponte

Llegó por la tarde la Vaca de la Juventud, de No Te Metas, que dio la oportunidad de probar ante el astado a varios aficionados. La peña animó el inicio de este festejo y estuvo apoyada por aficionados taurinos de las asociaciones taurinas de la ciudad. No se respetaron por parte de numerosos espectadores el primer vallado para los corredores.

La Vaca de la Juventud, en Benavente. / Eva Ponte

Volvieron a sorprender los Chiqui Bueyes que realizaron el recorrido por el vallado urbano, acompañados de numerosos niños y niñas y el encierro de novillos con el que se completó las citas taurinas de esta jornada.