Creatividad y mucho arte en las "Revoleras de Colores" que vuelven a las Fiestas del Toro de Benavente
Una treintena de niños participa en el último taller infantil programado durante las fiestas, decorando sus propios mini capotes taurinos
Las «Revoleras de colores» de Mer Fidalgo han vuelto a convertirse en una de las actividades infantiles con mejor acogida dentro de la programación de las Fiestas del Toro Enmaromado de Benavente. La última cita de esta edición se ha celebrado este sábado en la Mota Vieja, donde una treintena de niños y niñas han participado en un taller que ha logrado combinar la creatividad y la tradición taurina.
La artista de Santa Cristina de la Polvorosa ha regresado un año más a las fiestas benaventanas para dirigir una actividad que ya se ha hecho un hueco en el programa festivo entre las propuestas dirigidas al público infantil. Durante la mañana, los participantes tuvieron la oportunidad de personalizar pequeños capotes taurinos, dando rienda suelta a su imaginación a través de diferentes dibujos, motivos y combinaciones de colores.
Con pinceles, pinturas y plantillas con la figura del toro, los más pequeños fueron creando diseños únicos sobre la característica tela rosa de las revoleras. Algunos optaron por reproducir la figura del toro, mientras que otros prefirieron elaborar composiciones propias, convirtiendo cada pieza en un trabajo completamente personal.
La actividad de este sábado ha servido para poner el broche final a la participación de Mer Fidalgo en las Fiestas del Toro Enmaromado de este año. Además de este segundo taller de «Revoleras de colores», la artista de Santa Cristina de la Polvorosa ha dirigido durante la semana una primera sesión de esta misma propuesta y la actividad «Pinta tu pañuelo taurino», celebrada en el Museo del Toro habilitado junto al Toril.
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